El tenista italiano Flavio Cobolli, actualmente ubicado en el séptimo puesto del ranking mundial, confirmó su participación en la próxima edición del Argentina Open, que se disputará en febrero de 2027 sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club.
Flavio Cobolli confirmó su presencia en el Argentina Open 2027
El italiano, actual número 7 del ranking ATP y finalista de Roland Garros, será una de las principales figuras del torneo que se disputará en febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.
Cobolli será el primer jugador confirmado para el ATP 250 de Buenos Aires y tendrá así su primera participación profesional en el torneo argentino. Su presencia también marcará el regreso de un tenista ubicado entre los diez mejores del mundo al certamen.
El torneo se desarrollará del 7 al 15 de febrero y formará parte de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, junto con el ATP 500 de Río de Janeiro y el ATP 250 de Santiago de Chile.
Un regreso del top 10 al torneo porteño
La confirmación de Cobolli representa el regreso de una figura del top 10 al Argentina Open después de una edición 2026 en la que el mejor clasificado fue el argentino Francisco Cerúndolo, quien ocupaba el puesto 18 del ranking al comenzar el certamen y posteriormente se consagró campeón.
El italiano llega a Buenos Aires en medio de la mejor temporada de su carrera. En 2026 consiguió el tercer título ATP de su trayectoria, al conquistar el ATP 500 de Acapulco en febrero.
Su evolución durante la temporada también le permitió dar un salto importante en el ranking. Después de alcanzar los cuartos de final de Wimbledon, Cobolli ingresó por primera vez al top 10 en julio.
De Múnich a una final de Roland Garros
El gran crecimiento del italiano se produjo especialmente durante la temporada europea de polvo de ladrillo.
Entre abril y mayo, Cobolli alcanzó las finales de Múnich y Roland Garros. En el Grand Slam francés protagonizó una de las actuaciones más importantes de su carrera y quedó a las puertas de conseguir su primer título de esta categoría, tras perder la definición ante el alemán Alexander Zverev.
Su temporada había comenzado de manera irregular, con una eliminación en la primera ronda del Australian Open, pero posteriormente logró encadenar resultados que lo llevaron hasta los primeros puestos del ranking mundial.
El futuro del Argentina Open
La próxima edición del torneo también podría ser especial por otro motivo. El certamen atraviesa un proceso de cambio luego de la venta de los derechos a la ATP, que busca tener mayor autonomía en la conformación del calendario.
Entre las posibilidades que se analizan aparece un eventual cambio de superficie, con la alternativa de que el torneo deje el polvo de ladrillo para disputarse sobre cemento, además de un posible ascenso de categoría de ATP 250 a ATP 500.
De concretarse, ambas modificaciones podrían cambiar el perfil del torneo y facilitar la llegada de jugadores ubicados en los primeros puestos del ranking mundial.