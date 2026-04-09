El mercado de la Fórmula 1 volvió a sacudirse con un movimiento de alto impacto. Minutos después de que Red Bull Racing anunciara la futura salida de Gianpiero Lambiase, McLaren Racing oficializó su contratación para la temporada 2028.
McLaren y un fichaje estratégico que sacude la Fórmula 1
McLaren confirmó la incorporación de Gianpiero Lambiase a partir de 2028. El ingeniero dejará Red Bull para asumir un rol clave en la estructura deportiva del equipo británico.
Conocido en el paddock como la voz que acompaña a Max Verstappen en la radio, Lambiase asumirá el cargo de Director Jefe de Carreras, una posición estratégica dentro del organigrama del equipo de Woking.
En su nuevo rol, reportará directamente a Andrea Stella, quien continuará como Team Principal pese a versiones que lo vinculaban con Scuderia Ferrari.
La llegada del ingeniero italiano no responde a una simple incorporación, sino a una reorganización profunda.
McLaren busca separar funciones clave dentro del equipo de pista, permitiendo que Stella se enfoque en la dirección global mientras Lambiase asume el liderazgo operativo durante los fines de semana de Gran Premio.
La construcción de un equipo de élite
El desembarco de Lambiase se inscribe dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento técnico. Bajo la conducción de Zak Brown y Stella, McLaren ha desarrollado una agresiva política de captación de talento, con especial énfasis en figuras provenientes de Red Bull.
En ese proceso ya se habían concretado incorporaciones resonantes como las de Rob Marshall y Will Courtenay, movimientos que debilitaron parcialmente la estructura liderada por Christian Horner.
La apuesta de McLaren es clara: construir un “dream team” técnico que le permita sostener su crecimiento competitivo y consolidarse como contendiente al título en el mediano plazo. En ese sentido, la estabilidad institucional —con contratos de largo plazo para Brown y Stella— se presenta como un factor clave para atraer perfiles de alto nivel.
2028 en el horizonte
Más allá del impacto del anuncio, el fichaje tiene una particularidad: su ejecución será a largo plazo. Lambiase permanecerá en Red Bull hasta la finalización de su contrato vigente, lo que retrasará su llegada a McLaren hasta, como máximo, 2028.
Este lapso responde a la lógica contractual habitual en la Fórmula 1, donde las cláusulas de permanencia y los períodos de “gardening leave” condicionan los movimientos entre equipos. Para McLaren, sin embargo, la espera no parece un obstáculo, sino parte de una planificación estratégica que prioriza la continuidad y la proyección.
Así, mientras el presente de la categoría sigue marcado por la competencia en pista, los equipos continúan librando otra batalla, igual de decisiva, en los escritorios. Y en ese terreno, McLaren acaba de dar un paso significativo hacia su futuro.