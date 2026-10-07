El proyecto tiene como principal impulsor al presidente ruandés, Paul Kagame, quien hizo público su interés en organizar una carrera durante las actividades de la FIA celebradas en Kigali en 2024. La capital del país fue sede de la Asamblea General y de la ceremonia de premiación del automovilismo mundial.
Ruanda busca llevar la Fórmula 1 de regreso a África
La Fórmula 1 podría volver a África después de casi cuatro décadas. Ruanda trabaja para incorporarse al calendario a partir de 2030 y varios medios especializados se hacen eco de las negociaciones para concretar su llegada. Las versiones señalan que el anuncio podría producirse en las próximas semanas, aunque todavía no existe una confirmación oficial.
Desde entonces, Kagame mantuvo encuentros con representantes de la FIA y de la Fórmula 1 para avanzar con la propuesta. Su presencia en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2025 también formó parte de ese acercamiento.
Un circuito por construir
Uno de los pasos centrales será contar con un escenario apto para recibir a la categoría. Ruanda todavía no dispone de un circuito con las condiciones necesarias para organizar un Gran Premio de Fórmula 1.
El plan contempla construir un trazado permanente a unos 40 kilómetros de Kigali, cerca del aeropuerto internacional de Bugesera. Los diseños conocidos están vinculados con WurzDesign, la empresa del expiloto Alexander Wurz.
La eventual llegada de Ruanda permitiría recuperar la presencia del campeonato en un continente que quedó fuera del calendario después del Gran Premio de Sudáfrica de 1993.
Por ahora, 2030 aparece como el objetivo de un proyecto que aún debe concretar el acuerdo y la construcción del circuito. El interés está planteado; la confirmación de una carrera sigue pendiente.