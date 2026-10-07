Automovilismo

Ruanda busca llevar la Fórmula 1 de regreso a África

La Fórmula 1 podría volver a África después de casi cuatro décadas. Ruanda trabaja para incorporarse al calendario a partir de 2030 y varios medios especializados se hacen eco de las negociaciones para concretar su llegada. Las versiones señalan que el anuncio podría producirse en las próximas semanas, aunque todavía no existe una confirmación oficial.