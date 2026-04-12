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Reacción desmedida

Clásico suspendido en Franck: cuando el fútbol pierde el rumbo

Un festejo provocador y una respuesta violentaUn festejo provocador y una respuesta violenta
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El clásico de Franck ofrecía todos los condimentos de una jornada inolvidable. Intensidad, emociones y un desenlace abierto hasta el último instante. Sin embargo, lo que debía ser un cierre épico terminó derivando en un episodio que obliga a una reflexión profunda.

El empate agónico en tiempo de descuento desató la euforia local, pero también encendió una reacción desmedida. Un festejo provocador, una respuesta violenta y, en cuestión de segundos, el partido quedó completamente fuera de control. La escena, lejos del espíritu deportivo, mostró un enfrentamiento generalizado entre protagonistas que deben ser ejemplo dentro y fuera de la cancha.

Ante este escenario, el árbitro Clavijo actuó con criterio al suspender el encuentro. No estaban dadas las condiciones para continuar. La prioridad, correctamente, pasó a ser la integridad de todos los presentes.

Ahora será el turno del Tribunal de Disciplina de la , que deberá evaluar responsabilidades y aplicar sanciones acordes a la gravedad de lo sucedido.

Pero más allá de lo reglamentario, el hecho expone una problemática que excede a un solo partido. El fútbol regional, que históricamente se ha caracterizado por su sentido de pertenencia y cercanía, no puede permitirse naturalizar este tipo de episodios.

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La competencia necesita intensidad, pero también respeto. Necesita rivalidad, pero dentro de los límites que impone el juego.

Recuperar ese equilibrio es responsabilidad de todos los actores. Porque cuando la violencia gana terreno, el fútbol —en su esencia más pura— es el que termina perdiendo.

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