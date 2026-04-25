Franco Colapinto vive un fin de semana muy especial en Buenos Aires. Antes de la exhibición que realizará este domingo ante una multitud de fanáticos, el piloto argentino tuvo un gesto muy celebrado con su equipo de Alpine: organizó un gran asado para agasajarlos en la antesala del evento.
Franco Colapinto agasajó a Alpine con un asado antes de su exhibición en Buenos Aires
En la previa de su esperada presentación por las calles porteñas, el piloto argentino compartió una comida bien tradicional con integrantes de la escudería francesa.
A través de sus redes sociales oficiales, la escudería francesa compartió distintas imágenes del encuentro. En las fotos se pudo ver a Colapinto cerca de la parrilla, atento a la cocción de las carnes y participando activamente junto a otro asador.
“Buena comida, buena compañía. Nos reunimos para celebrar lo que está por venir este fin de semana. Gracias, Franco, por organizarlo. No podemos esperar a que llegue mañana”, publicaron desde Alpine, en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos argentinos.
El menú fue bien criollo: costillar a las brasas, choripán, morcilla, pollo y distintas verduras asadas. Una comida típica argentina para recibir al equipo en un clima distendido y de celebración.
Además del asado, Colapinto también tuvo tiempo para acercarse a algunos pequeños fanáticos, firmar autógrafos y compartir un momento especial con ellos. Las imágenes enternecieron a sus seguidores y reforzaron el entusiasmo que se vive en la previa de la exhibición.
La presencia de Colapinto en Buenos Aires despertó una enorme expectativa. Para muchos fanáticos, el evento representa una oportunidad única para volver a sentir de cerca el mundo de la Fórmula 1 en la Argentina, con uno de los pilotos más queridos por el público local como gran protagonista.