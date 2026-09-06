Franco Colapinto terminó noveno y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1, pero el resultado no alcanzó para conformarlo. Después del Gran Premio de Italia, el piloto argentino se mostró visiblemente afectado y no pudo contener las lágrimas al recordar el error que condicionó su carrera.
Colapinto se quebró tras sumar puntos en Monza: “Desaproveché una oportunidad muy importante”
El argentino terminó noveno después de remontar desde el 15° lugar, pero lamentó el despiste que lo sacó de la pelea por el podio cuando había llegado a estar tercero.
El representante de Alpine había largado séptimo en Monza y llegó a ubicarse tercero después de las incidencias de las primeras vueltas. Sin embargo, un despiste durante el relanzamiento posterior a la bandera roja lo hizo caer hasta el 15° puesto.
“Tenía una gran oportunidad”
“Una carrera dura. Muy, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché”, expresó Colapinto después de bajarse del Alpine, todavía conmovido por lo sucedido en el “Templo de la Velocidad”.
El argentino había quedado inesperadamente cerca de las posiciones de podio tras el fuerte accidente de Charles Leclerc y la posterior interrupción de la competencia. Allí apareció una posibilidad concreta de conseguir uno de los mejores resultados de su carrera en Fórmula 1.
“Creo que podría haber hecho una gran carrera y cometí un grave error así”, lamentó Colapinto al analizar el despiste que cambió completamente su panorama en Monza.
La remontada desde el 15° puesto
Pese al golpe, Colapinto logró reconstruir su carrera. Desde el 15° lugar comenzó a recuperar posiciones y, con el paso de las vueltas, volvió a acercarse a la zona de puntos.
El argentino avanzó hasta el 12° puesto, luego ingresó entre los diez primeros y finalmente superó a Yuki Tsunoda para quedar noveno. Esa posición le permitió sumar dos unidades para Alpine.
Su compañero Pierre Gasly, que había largado desde la pole position, terminó séptimo. Alpine colocó así a sus dos autos dentro de los diez primeros en una carrera ganada por Kimi Antonelli.
La bronca pese a los puntos
“Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí, así que estoy un poco triste”, reconoció Colapinto durante la entrevista posterior a la carrera.
El piloto de Pilar terminó quebrándose mientras repasaba lo ocurrido. Pese a haber recuperado seis posiciones después de su salida de pista y finalizar nuevamente dentro de los puntos, puso el foco en la chance perdida cuando peleaba en la zona alta.
“Es aprender de esto”, alcanzó a señalar Colapinto al cerrar su análisis del Gran Premio de Italia.