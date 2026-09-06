Kimi Antonelli protagonizó una remontada histórica y se quedó con el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto de Mercedes largó desde el 19° puesto y terminó ganando en Monza, delante de su compañero George Russell y Max Verstappen.
De 19° a 1°: Antonelli hizo historia en Monza y Colapinto volvió a sumar puntos
El italiano de 20 años no para de sorprender y se consolida como el campeón del torneo. Franco supo estar 3° pero un despiste inoportuno lo dejó peleando los últimos puestos hasta que remontó y terminó 9°.
Franco Colapinto, por su parte, atravesó una carrera cambiante. El argentino llegó a estar tercero en uno de los tramos iniciales, pero un despiste después de la bandera roja lo relegó hasta el 15° puesto. Desde allí comenzó una recuperación que lo llevó hasta el noveno lugar y le permitió sumar dos puntos.
Antonelli, desde el fondo hasta la punta
El italiano había sido penalizado por un cambio de unidad de potencia y debió largar desde el fondo pese a haber clasificado séptimo. Desde los primeros giros empezó a avanzar posiciones con un ritmo muy superior al de buena parte del pelotón.
La carrera se alteró rápidamente por el fuerte accidente de Charles Leclerc, que provocó una bandera roja. El piloto de Ferrari pudo salir por sus propios medios y fue declarado en buenas condiciones tras ser revisado en el centro médico.
Con la competencia relanzada, Antonelli continuó su escalada. En pocas vueltas ya se había instalado entre los primeros puestos y se sumó a la lucha que mantenían Russell y Verstappen por el liderazgo.
El error que complicó a Colapinto
Colapinto había largado séptimo después de una clasificación en la que Alpine mostró uno de sus mejores rendimientos de la temporada. Pierre Gasly partió desde la pole, mientras que el argentino avanzó un lugar en la grilla por las penalizaciones aplicadas antes de la carrera.
En el inicio, Franco ganó una posición y luego aprovechó las incidencias de carrera para avanzar todavía más. Tras el accidente de Leclerc y los movimientos en la zona alta llegó a quedar en posiciones de podio.
Pero en el relanzamiento posterior a la bandera roja se pasó en una curva y perdió una gran cantidad de lugares. El Alpine cayó hasta el 15° puesto y quedó obligado a construir la carrera nuevamente desde atrás.
Una remontada para volver a los puntos
Colapinto comenzó a recuperar terreno con el paso de las vueltas. Superó rivales en pista y también aprovechó distintas detenciones y neutralizaciones que modificaron el orden.
El argentino avanzó primero hasta el 12° puesto y luego se metió nuevamente en zona de puntos. En el tramo final superó a Yuki Tsunoda y quedó noveno, posición que mantuvo hasta la bandera a cuadros.
El resultado le permitió sumar dos puntos para Alpine en una jornada en la que Gasly, que había largado primero, finalizó séptimo.
Antonelli consumó una victoria histórica
En la pelea por la punta, Antonelli aprovechó el mejor estado de sus neumáticos para acercarse progresivamente a Russell. A pocas vueltas del final concretó el sobrepaso sobre su compañero y pasó a comandar definitivamente la carrera.
El italiano cruzó primero la bandera a cuadros después de haber largado 19°. Con 20 años, además, se convirtió en el primer piloto local en ganar el Gran Premio de Italia en seis décadas.
Russell completó el 1-2 de Mercedes y Verstappen terminó tercero. La victoria también permitió a Antonelli ampliar su ventaja en la cima del campeonato de pilotos.
Con el triunfo en Monza, el italiano alcanzó los 254 puntos y estiró la diferencia sobre Russell, su principal perseguidor en la pelea por el título.