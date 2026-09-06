Fórmula 1

De 19° a 1°: Antonelli hizo historia en Monza y Colapinto volvió a sumar puntos

El italiano de 20 años no para de sorprender y se consolida como el campeón del torneo. Franco supo estar 3° pero un despiste inoportuno lo dejó peleando los últimos puestos hasta que remontó y terminó 9°.