Automovilismo

La Fórmula 1 cambia su mapa para 2027: salen Zandvoort y Barcelona y regresan dos históricos

La temporada mantendrá los 24 Grandes Premios, pero tendrá modificaciones importantes: Portimão y Estambul ocuparán los lugares que dejan el circuito neerlandés y Barcelona. Además, habrá un récord de diez carreras Sprint, una de ellas en las calles de Mónaco.