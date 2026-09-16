La Fórmula 1 no aumentará la cantidad de carreras en 2027, pero sí cambiará parte de su geografía. El calendario presentado este miércoles conservará los 24 Grandes Premios que la categoría disputa desde 2024, aunque tendrá dos regresos, dos ausencias y más fines de semana Sprint que nunca.
La Fórmula 1 cambia su mapa para 2027: salen Zandvoort y Barcelona y regresan dos históricos
La temporada mantendrá los 24 Grandes Premios, pero tendrá modificaciones importantes: Portimão y Estambul ocuparán los lugares que dejan el circuito neerlandés y Barcelona. Además, habrá un récord de diez carreras Sprint, una de ellas en las calles de Mónaco.
La temporada comenzará del 12 al 14 de marzo en Baréin y terminará del 10 al 12 de diciembre en Abu Dabi. Entre una fecha y otra, la categoría atravesará cinco continentes y visitará 22 países durante diez meses de competencia.
Sin embargo, detrás de ese número estable aparece la verdadera novedad: Zandvoort y Barcelona desaparecerán del calendario y sus lugares serán ocupados por Portimão e Istanbul Park, dos circuitos conocidos que recuperarán su espacio en la máxima categoría.
Dos regresos y dos despedidas
Zandvoort vivirá en 2026 su última temporada. Los organizadores del Gran Premio de Países Bajos decidieron no renovar el contrato y cerrar una etapa que había comenzado con el regreso del circuito en 2021, impulsado en buena medida por el fenómeno popular generado alrededor de Max Verstappen.
El caso de Barcelona es diferente. El circuito de Barcelona-Cataluña no se despide definitivamente, sino que comenzará un sistema de rotación anual con Spa-Francorchamps. Bélgica tendrá su carrera en 2027 y Barcelona regresará en 2028. Madrid, en cambio, continuará como sede del Gran Premio de España y recibirá por segunda vez a la Fórmula 1 del 10 al 12 de septiembre.
La primera incorporación será el Autódromo Internacional del Algarve, en Portimão. El trazado portugués, de 4,6 kilómetros y marcado por sus pronunciados desniveles, recibió a la Fórmula 1 en 2020 y 2021, durante los calendarios reorganizados por la pandemia. Ahora regresará con un contrato por dos temporadas, hasta finales de 2028.
También volverá Istanbul Park. Turquía estuvo por última vez en el campeonato en 2021 y firmó un acuerdo por cinco años, hasta 2031. El circuito, que integró regularmente el calendario entre 2005 y 2011, conserva como sello distintivo su extensa curva 8, de varios vértices y alta exigencia para pilotos y autos.
La carrera turca se ubicará del 1° al 3 de octubre, entre Azerbaiyán y Singapur, formando uno de los tramos más intensos del año.
Buenos Aires deberá seguir esperando
La publicación del calendario también terminó de confirmar que el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina no se producirá en 2027. Buenos Aires no tenía una fecha asegurada, pero las obras que se realizan en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez y las gestiones iniciadas ante la FIA habían alimentado la expectativa.
El propio Mohammed Ben Sulayem había reconocido durante su visita al país que 2027 aparecía como una fecha demasiado cercana, aunque manifestó su respaldo al proyecto. El Gálvez todavía debe completar su remodelación y obtener la homologación Grado 1 exigida por la FIA. MotoGP volverá al escenario porteño en 2027 y será la primera gran prueba internacional de la nueva infraestructura. Por eso, 2028 surge ahora como la primera ventana posible, aunque todavía no existe un contrato con la Fórmula 1.
Diez Sprint y una novedad que dará que hablar
La Fórmula 1 también profundizará su apuesta por el formato Sprint. Después de contar con seis fines de semana de este tipo, en 2027 serán diez.
Baréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dabi organizarán por primera vez una carrera corta. Canadá, Gran Bretaña, Italia, São Paulo y Catar volverán a recibir el formato.
La presencia de una Sprint en Mónaco aparece como la decisión más llamativa. El circuito urbano, estrecho y con escasas posibilidades de sobrepaso, tendrá dos clasificaciones y dos competencias durante un mismo fin de semana. Será una prueba inédita para un escenario en el que cada error se paga contra los muros.
Según los datos difundidos por la categoría, los fines de semana Sprint reúnen una audiencia total un 12 por ciento superior a la de los formatos tradicionales. Además, la clasificación para la carrera corta alcanza hasta tres veces más público que una práctica libre. La F1 sostiene también que el 82 por ciento de quienes asistieron a estos eventos consideró que el formato agregó valor a su entrada.
El recorrido de una temporada extensa
Después de las pruebas de pretemporada, que se realizarán en Baréin del 24 al 27 de febrero, el campeonato comenzará en ese mismo escenario y continuará una semana más tarde en Arabia Saudita.
Australia pasará a ocupar la tercera fecha y abrirá una seguidilla junto con Japón y China. Después llegarán Miami y Canadá, antes del ingreso a Europa.
Mónaco abrirá el recorrido europeo en junio y será seguido por Portugal. Silverstone intercambiará su posición con Austria y ambos formarán una doble fecha. Luego será el turno de Spa-Francorchamps y Hungría antes del receso de verano.
La actividad se reanudará en septiembre con otro bloque de dos carreras consecutivas: Monza y Madrid. Más tarde aparecerán Azerbaiyán, Turquía y Singapur en tres fines de semana seguidos.
El tramo americano comenzará en Austin y continuará en Ciudad de México y San Pablo. Las Vegas será la tercera y última visita del año a Estados Unidos. Catar y Abu Dabi cerrarán la temporada en diciembre.
La Fórmula 1 también reducirá las pruebas previas. Después de los extensos ensayos necesarios para estrenar el reglamento técnico de 2026, la continuidad de las normas permitirá realizar en 2027 un solo test de cuatro días.
El calendario completo de la Fórmula 1 para 2027
Baréin: 12 al 14 de marzo — Sprint
Arabia Saudita: 19 al 21 de marzo
Australia: 2 al 4 de abril — Sprint
Japón: 9 al 11 de abril — Sprint
China: 16 al 18 de abril
Miami: 30 de abril al 2 de mayo
Canadá: 21 al 23 de mayo — Sprint
Mónaco: 4 al 6 de junio — Sprint
Portugal: 18 al 20 de junio
Gran Bretaña: 2 al 4 de julio — Sprint
Austria: 9 al 11 de julio
Bélgica: 23 al 25 de julio
Hungría: 30 de julio al 1° de agosto
Italia: 3 al 5 de septiembre — Sprint
España, Madrid: 10 al 12 de septiembre
Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre
Turquía: 1° al 3 de octubre
Singapur: 8 al 10 de octubre
Estados Unidos, Austin: 22 al 24 de octubre
México: 29 al 31 de octubre
San Pablo: 5 al 7 de noviembre — Sprint
Las Vegas: 18 al 20 de noviembre
Catar: 3 al 5 de diciembre — Sprint
Abu Dabi: 10 al 12 de diciembre — Sprint
Abu Dabi mantendrá así el lugar que ocupa casi sin interrupciones desde 2009. En Yas Marina se definieron los campeonatos de Sebastian Vettel en 2010, Lewis Hamilton en 2014, Nico Rosberg en 2016, Max Verstappen en 2021 y Lando Norris en 2025.
El calendario ya recibió la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA. Antes de llegar a esa instancia, las fechas fueron negociadas entre la Fórmula 1, los promotores y los circuitos, con los equipos informados sobre el proceso, aunque sin poder de decisión.
La categoría seguirá corriendo 24 veces, el número que Stefano Domenicali considera adecuado para sostener el equilibrio entre la demanda mundial, la logística y el trabajo de quienes recorren el campeonato. Pero en 2027 no será exactamente el mismo viaje: habrá destinos recuperados, despedidas, rotaciones y diez sábados en los que también se repartirán puntos. Calendario oficial de la Fórmula 1.