Franco Colapinto

Colapinto, sin casco y sin filtro: humor, confesiones y una noche inesperada en España

Franco fue el primer piloto de Fórmula 1 en visitar “La Revuelta”. En una charla que pasó de las bromas con David Broncano a los recuerdos más íntimos, habló del sacrificio de su familia, su partida a Europa con 14 años y algunas curiosidades desconocidas de su vida dentro de la máxima categoría.