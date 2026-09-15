Automovilismo

Ferrari probó el futuro en Imola, donde también podría terminar la F1 2026

Hamilton y Leclerc completaron 623 kilómetros para evaluar los neumáticos de 2027. Pero la jornada tuvo otro valor para Maranello: el circuito italiano es el principal candidato para reemplazar a Abu Dhabi y recibir la última carrera del campeonato, del 4 al 6 de diciembre.