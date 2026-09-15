No fue una prueba más para Ferrari. Lewis Hamilton y Charles Leclerc giraron este martes en Imola para ayudar a Pirelli a desarrollar los neumáticos de 2027, pero cada vuelta también pudo convertirse en información valiosa para un futuro mucho más cercano.
Ferrari probó el futuro en Imola, donde también podría terminar la F1 2026
Hamilton y Leclerc completaron 623 kilómetros para evaluar los neumáticos de 2027. Pero la jornada tuvo otro valor para Maranello: el circuito italiano es el principal candidato para reemplazar a Abu Dhabi y recibir la última carrera del campeonato, del 4 al 6 de diciembre.
El Autódromo Enzo e Dino Ferrari aparece como el principal candidato para recibir la última carrera de la temporada 2026 si el Gran Premio de Abu Dhabi no puede disputarse. La competencia continúa programada oficialmente para el fin de semana del 4 al 6 de diciembre, aunque la situación en Medio Oriente mantiene abierta la posibilidad de un cambio.
En ese contexto, Ferrari tuvo la oportunidad de recorrer 623 kilómetros con el SF-26 y sus dos pilotos titulares en el mismo escenario donde podría definirse el campeonato. Aunque el trabajo estuvo condicionado por el programa establecido por Pirelli, la actividad permitió volver a tomar contacto con una pista que este año había quedado fuera del calendario.
La última carrera de Fórmula 1 disputada en Imola fue el 18 de mayo de 2025. Max Verstappen ganó por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Lewis Hamilton terminó cuarto y Charles Leclerc, sexto. Aquel fin de semana también quedó marcado por el debut de Franco Colapinto con Alpine: el argentino largó 16º y finalizó en la misma posición, después de haber sufrido un fuerte accidente durante la clasificación.
La situación guarda cierta similitud con lo ocurrido antes del Gran Premio de España. Ferrari había elegido el nuevo circuito de Madrid para realizar una jornada de filmación y llegó a la competencia con referencias que otros equipos no tenían. Ahora, Imola podría darle otra posibilidad de anticiparse, aunque todavía no exista una confirmación oficial sobre el cambio de sede.
Hamilton fue el encargado de abrir el trabajo con el SF-26. Salió a pista a las 9.40 y evaluó diferentes versiones de los compuestos C3, C4 y C5. Primero realizó tandas cortas de cinco vueltas y luego series más extensas, destinadas a estudiar el rendimiento y el desgaste de cada alternativa.
El siete veces campeón mundial completó 64 vueltas y 314 kilómetros, con un mejor tiempo de 1 minuto 19 segundos 485 milésimas. Las condiciones fueron exigentes: la temperatura ambiente alcanzó los 32 grados y el asfalto llegó hasta los 50.
Por la tarde, Leclerc tomó el volante y continuó con el mismo programa. El monegasco recorrió 63 vueltas y 309 kilómetros, apenas una menos que su compañero, y estableció el registro más rápido del día con 1 minuto 18 segundos 832 milésimas.
Los tiempos quedaron en un segundo plano. Pirelli buscó comparar distintas opciones antes de definir los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 en 2027. La elección final se realizará a finales de este año, una vez analizados los datos y las opiniones recogidas durante todas las pruebas.
La actividad de Ferrari comenzó incluso antes. A las 9.10, Rafael Câmara salió a pista con el SF-25 de la temporada pasada. El brasileño de 21 años, integrante de la Academia de Pilotos de la escudería, participó de una sesión de TPC, el programa que permite utilizar autos de años anteriores. Durante la tarde, Arthur Leclerc ocupó su lugar.
Racing Bulls también formó parte de las pruebas y, al igual que Ferrari, tuvo la posibilidad de rodar con su monoplaza actual en el escenario que podría cerrar el campeonato. La actividad continuará este miércoles con Antonio Giovinazzi al volante del SF-26, mientras que Liam Lawson y Arvid Lindblad manejarán para el equipo de Faenza.
Ferrari trabajó pensando en los neumáticos de la próxima temporada, pero Imola le permitió mirar dos tiempos a la vez. Cada vuelta aportó datos para 2027 y, quizás, también algunas respuestas para una carrera que podría decidir el destino de la Fórmula 1 en diciembre.