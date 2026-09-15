Automovilismo

Mattia Colnaghi cerró en Madrid una temporada que cambió de rumbo sobre el final

Después de llegar a Spa con apenas un punto, el argentino encadenó cuatro cuartos puestos, volvió a sumar en Monza y terminó quinto en la última carrera del año. Cerró su debut en la Fórmula 3 con 54 unidades y el 13º lugar del campeonato.