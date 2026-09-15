No fue una temporada sencilla para Mattia Colnaghi. Su llegada a la Fórmula 3 lo puso frente a autos más exigentes, circuitos nuevos y una competencia en la que cada milésima podía cambiar por completo un resultado. Pero el argentino siguió trabajando y encontró en Madrid una buena manera de cerrar su primer año: terminó quinto en la última carrera del campeonato.
Mattia Colnaghi cerró en Madrid una temporada que cambió de rumbo sobre el final
Después de llegar a Spa con apenas un punto, el argentino encadenó cuatro cuartos puestos, volvió a sumar en Monza y terminó quinto en la última carrera del año. Cerró su debut en la Fórmula 3 con 54 unidades y el 13º lugar del campeonato.
El crecimiento se hizo evidente en el tramo final. Colnaghi había dejado Silverstone con apenas un punto y ocupando el 25º lugar del campeonato. Todo comenzó a cambiar en Spa-Francorchamps, donde terminó cuarto en las dos carreras, y continuó en Hungría con otros dos cuartos puestos. Fueron cuatro resultados consecutivos entre los protagonistas que le permitieron llegar a 39 unidades y recuperar la confianza después de una primera mitad de año muy difícil.
En Monza volvió a sumar, aunque una penalización en la clasificación y un incidente durante la carrera principal le impidieron aprovechar todo el potencial que había mostrado. Madrid terminó de confirmar aquella recuperación: clasificó quinto para la última competencia del año y sostuvo esa posición hasta la bandera a cuadros.
La fecha final tuvo un formato especial, con una Sprint y dos carreras principales para recuperar la competencia que no pudo disputarse en Baréin. Fueron tres oportunidades para despedir el año y también una última medida del crecimiento alcanzado durante la temporada.
Colnaghi comenzó el fin de semana con el undécimo puesto en la única práctica libre. Más tarde afrontó dos clasificaciones diferentes: la primera determinó las grillas del sábado y la segunda definió el orden de largada para la carrera principal del domingo.
En la primera quedó 16º, a solo 213 milésimas del décimo lugar, después de sufrir especialmente en el último sector del nuevo circuito madrileño. La respuesta llegó unas horas más tarde. En la segunda clasificación se ubicó quinto, a apenas 150 milésimas de la pole position.
El argentino tenía ritmo para pelear todavía más arriba, pero una bandera roja provocada por el accidente de otro piloto le impidió completar su último intento. De todas maneras, aseguró un lugar en la tercera fila para la carrera que cerraría la temporada.
El sábado terminó 14º en la Sprint y avanzó desde el 15º hasta el 12º puesto en la primera carrera principal. Esa competencia estuvo marcada por un fuerte accidente que involucró a ocho autos. Uno de ellos salió despedido por el aire y cruzó por encima de la trayectoria de Colnaghi, quien consiguió esquivarlo y continuar en carrera.
El domingo llegó su mejor resultado del fin de semana. Partió quinto y sostuvo esa posición hasta la bandera a cuadros, en un trazado que ofreció muy pocas oportunidades para sobrepasar. Terminó a solo 3,3 segundos del ganador y sumó diez puntos.
Ese resultado le permitió alcanzar las 54 unidades y finalizar 13º en el campeonato. MP Motorsport, por su parte, cerró el año en el tercer puesto entre los equipos.
“Fue una temporada difícil, con una primera parte muy complicada para el equipo, pero creo que podemos alegrarnos por el trabajo que hicimos durante el año para seguir intentándolo. Fue lindo ver al equipo empujar semana a semana y la pasión que ponen cada día para volver al máximo”, expresó Colnaghi después de la última carrera.
Su debut en la Fórmula 3 estuvo acompañado por la expectativa que habían generado sus títulos en la Fórmula 4 Española, en 2024, y la Eurocup-3, en 2025. El salto exigió paciencia. No todos los resultados fueron los esperados, pero el argentino de 18 años consiguió adaptarse y cerrar el campeonato mostrando una versión más sólida.
Ahora llegará el momento de bajar un poco el ritmo, aunque no de detenerse. Colnaghi continuará trabajando en el simulador y en el gimnasio mientras espera definir sus próximos pasos para 2027. También se prepara para un desafío bastante más cotidiano: rendir en Italia el examen para obtener su licencia de conducir.
Acostumbrado a competir a gran velocidad en algunos de los circuitos más importantes de Europa, todavía debe conseguir el permiso para manejar por la calle. A fin de año regresará a la Argentina. Lo hará con su primera temporada de Fórmula 3 terminada y con la tranquilidad de haber encontrado en Madrid el cierre que necesitaba.