El automovilismo argentino vivió este fin de semana un momento de alta tensión en la Fórmula 3 Metropolitana, cuando el piloto Cristian Galeano sufrió un fuerte accidente durante una de las competencias disputadas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Impactante accidente en la Fórmula 3 Metropolitana: el piloto Cristian Galeano volcó en La Plata
El joven piloto protagonizó un violento vuelco durante una serie en el autódromo Roberto Mouras. Fue atendido por los médicos y solo sufrió un golpe en la rodilla.
El episodio ocurrió en plena actividad de la categoría, durante una de las series clasificatorias del sábado, y obligó a la interrupción momentánea de la competencia ante la magnitud del impacto.
Pese a la violencia del siniestro y a las imágenes que rápidamente se viralizaron, el piloto se encuentra fuera de peligro y solo presentó lesiones leves, según informaron fuentes oficiales.
Un vuelco que paralizó la competencia
El accidente se produjo en las primeras vueltas de la serie, cuando el monoplaza de Galeano entró en contacto con otro vehículo en uno de los sectores rápidos del circuito. A partir de ese momento, el auto perdió estabilidad, se elevó y comenzó a dar múltiples giros en el aire antes de impactar contra el césped.
Las imágenes captadas por la transmisión oficial muestran la secuencia completa: el vehículo realizó al menos cinco o seis vueltas en el aire, mientras distintas partes de la estructura se desprendían durante los impactos. Finalmente, el auto quedó volcado, con las ruedas hacia arriba, evidenciando la violencia del episodio.
La carrera fue neutralizada de inmediato mediante el ingreso del auto de seguridad, mientras los equipos de rescate y el personal médico acudieron rápidamente al lugar. Galeano fue asistido en pista, inmovilizado y trasladado en ambulancia al centro médico del autódromo para una evaluación más exhaustiva.
El accidente derivó en la finalización anticipada de la serie, en un contexto de preocupación generalizada entre los equipos, pilotos y el público presente.
Estado de salud y reacción del piloto
A pesar de la espectacularidad del vuelco, el desenlace fue favorable desde el punto de vista sanitario. Galeano se mantuvo consciente en todo momento y, tras ser retirado del vehículo, realizó un gesto tranquilizador al levantar el pulgar mientras era trasladado, señal que llevó alivio inmediato a quienes seguían la competencia.
Los primeros informes médicos indicaron que el piloto sufrió un fuerte golpe en una de sus rodillas, pero sin lesiones de gravedad ni compromiso mayor. Incluso, horas después del accidente, el propio Galeano confirmó su buen estado de salud.
“Fue un susto grande. La saqué bastante barata porque no me pasó nada”, expresó en declaraciones a la transmisión oficial, reflejando la dimensión del episodio y, al mismo tiempo, la tranquilidad por las consecuencias.
En la misma línea, el joven piloto —oriundo de Villa Luzuriaga— utilizó sus redes sociales para llevar calma y hasta se permitió una broma sobre lo ocurrido, en un intento de relativizar el impacto del accidente.
Más allá de lo ocurrido, el estado en el que quedó el monoplaza evidenció la magnitud del golpe: gran parte de la carrocería resultó destruida, con piezas desprendidas a lo largo del sector donde se produjo el vuelco.
La actividad de la Fórmula 3 Metropolitana continuó posteriormente con el cronograma previsto, aunque el accidente de Galeano marcó la jornada y generó un fuerte impacto en el ambiente del automovilismo nacional.