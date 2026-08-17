Un insólito episodio interrumpió la atención durante un partido de la cuarta división de Brasil. En los primeros minutos del encuentro entre Gama y São José de Porto Alegre, una pelota salió con fuerza hacia el sector donde se encontraba la prensa y golpeó directamente en el rostro de una fotógrafa, que cayó al suelo y perdió el conocimiento.
Un pelotazo dejó inconsciente a una fotógrafa durante un partido de fútbol en Brasil
El episodio ocurrió en el cruce entre Gama y São José de Porto Alegre por los playoffs del Brasileirão D. La trabajadora recibió asistencia médica y recuperó el conocimiento en el campo.
El hecho ocurrió durante el partido de vuelta de los playoffs del Brasileirão D. El protagonista del remate fue Tiago Pedra, defensor de São José, quien intentó despejar la pelota después de que su equipo evitara una situación de gol.
El fuerte impacto
La pelota salió despedida hacia la zona destinada a los reporteros gráficos y alcanzó de lleno a una de las profesionales que se encontraba detrás del arco.
El golpe provocó que la fotógrafa perdiera el equilibrio y se desvaneciera. La situación generó preocupación entre los futbolistas, que rápidamente se acercaron para conocer el estado de la trabajadora de prensa.
Pedra se disculpó de inmediato por lo ocurrido, mientras algunos jugadores rivales le recriminaron la violencia del remate.
Los médicos asistieron a la fotógrafa
Tras el impacto, integrantes de los cuerpos médicos de ambos equipos se dirigieron hasta el lugar para atender a la mujer. Los jugadores también intentaron ayudar mientras aguardaban su recuperación.
Luego de algunos segundos, la fotógrafa volvió en sí mientras recibía asistencia dentro del campo de juego. Según la información disponible, el personal médico no detectó complicaciones de salud en ese momento, aunque quedó pendiente el parte médico oficial.
Gama goleó y consiguió el ascenso
El episodio se produjo en un partido decisivo para ambos equipos. Gama se impuso por 4-0 ante São José de Porto Alegre y terminó quedándose con la serie por un marcador global de 5-1.
Con ese resultado, Gama consiguió el ascenso a la Serie C del fútbol brasileño.