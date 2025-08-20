El Litoral junto a la leyenda deportiva de la provincia

Germán Chiaraviglio; “Que esta fiesta deportiva sea la misma en Santa Fe, Rosario y Rafaela”

El santafesino integra la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Panam Sports en estos Juegos ASU2025. Está al lado de cada atleta, supervisando todos los detalles y monitoreando que no falte nada. ¿Encenderá la llama eterna el año que viene en la provincia invencible? .