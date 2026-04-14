Torneo Apertura

Agónica victoria de Gimnasia La Plata en Junín ante Sarmiento para soñar con los playoffs

En el estadio Eva Perón, el “Lobo” le ganó 2-1 al “Verde” con los goles de Agustín Auzmendi y Franco Torres. Con este resultado, el equipo dirigido interinamente por Ariel Pereyra alcanza los 17 puntos y escala a la décima posición de la Zona B.