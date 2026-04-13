Torneo Apertura

Triunfazo de Talleres de Córdoba ante Defensa y Justicia en Florencio Varela

En el estadio Norberto Tomaghello, el equipo de Carlos Tévez derrotó 2-1 al de Mariano Soso. Con este resultado, el equipo alcanza los 21 puntos y escala a la cuarta posición de la Zona A. En la próxima fecha, Talleres de Córdoba recibirá en el estadio Mario Alberto Kempes a Deportivo Riestra desde las 20.30 del domingo.