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Handball: Córdoba fue protagonista y se quedó con las plazas para el Nacional “C” 2027

Dos clubes cordobeses fueron los ganadores de las finales disputadas en la provincia de Entre Ríos y se quedaron con los lugares para el próximo año. Los organizadores destacaron el éxito del torneo.

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Tras 3 días de partidos, finalizó con éxito el Nacional Fase 1 de Mayores organizado por la Federación Entrerriana de Handball en Concordia.

El torneo fue disputado por el alrededor de 400 deportistas que, al cierre de la jornada final, vieron consagrase y obtener una plaza para el próximo año al Club General Paz Juniors en damas y Colegio Angloamericano en caballeros, ambos representantes cordobeses.

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Fueron días de intensa competencia, alto nivel de juego y gran camaradería entre las distintas delegaciones, en un certamen que convocó a centenares de familias y público, repartido entre las sedes UNER, la escuela N°16 y el club Capuchinos.

De los 28 equipos intervinientes, solo cuatro llegaron a disputar el título y otros cuatro por el tercer escalón del podio.

En la competencia femenina se quedó con el torneo el Club General Paz Juniors de Córdoba, el segundo lugar fue para el Club Capuchinos de Concordia y el tercero para el Club Regatas de San Nicolás.

Los hombres de CapuchinosLos hombres de Capuchinos

En tanto, en la rama masculina el campeón fue Colegio Angloamericano de Córdoba, en segundo lugar quedó Capuchinos de Concordia y el tercer puesto fue para I.L Peretz, de Santa Fe.

Con sus victorias, General Paz Juniors en damas y Angloamericano en caballeros, se ganaron la plaza del Torneo Nacional “C” de Clubes 2027.

Las mujeres de CapuchinosLas mujeres de Capuchinos

“El año pasado habíamos quedado terceras y este año decidimos dejar una mejor imagen. Nos costó mucho, pero nunca dudamos de nosotras así que vinimos a darlo todo”, dijo Macarena Alarcón, de General Paz.

En tanto, Felipe Bocanegra, de Capuchinos, expresó: “Más allá de la derrota es hermoso jugar este tipo de torneos en Concordia. Jugamos en casa, con toda nuestra gente y eso es impagable. Creo que nos va a permitir seguir creciendo”.

Handball bien representado

Guillermo Jurado, presidente de la Federación Entrerriana de Handball, dijo tras la finalización del torneo: “Vivimos un gran fin de semana, lleno de exigencias porque tuvimos que coordinar a todas las delegaciones que llegaron, pero pudimos hacerlo bien. También eso provocó un movimiento turístico así que es muy positivo el balance”.

3er puesto - Equipo masculino de I. L Peretz de Santa Fe3er puesto - Equipo masculino de I. L Peretz de Santa Fe

“El handball de Entre Ríos y de Concordia estuvieron muy bien representados, tuvimos equipos en las finales y, aunque no pudieron ganar, creo que demostraron cómo se vive el deporte acá. Toda esta instancia sirve para crecer y eso es lo que buscamos”, aseguró.

Al momento de la premiación, autoridades de la federación agradecieron a los representantes de las instituciones cedieron las instalaciones para la disputa del torneo, al Concejo Deliberante y distintas reparticiones de la Municipalidad de Concordia, así como también a autoridades provinciales, coordinación arbitral del certamen, colaboradores, familiares y a cada deportista participante.

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