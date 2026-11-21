Alarma en el Bayern Múnich

Harry Kane se rompió un ligamento del tobillo y se pierde lo que resta del año

El delantero inglés, último ganador del Balón de Oro, sufrió una rotura de la sindesmosis izquierda durante el empate ante el Colonia y tendrá cerca de tres meses de recuperación. Desde la clínica, llevó tranquilidad a sus seguidores y apuntó a volver en febrero para la definición de la temporada.