Malas noticias para el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. Harry Kane, flamante ganador del Balón de Oro, sufrió una dura lesión este viernes durante el empate 1-1 frente al Colonia por la Bundesliga y deberá afrontar un prolongado período de inactividad.
Harry Kane se rompió un ligamento del tobillo y se pierde lo que resta del año
El delantero inglés, último ganador del Balón de Oro, sufrió una rotura de la sindesmosis izquierda durante el empate ante el Colonia y tendrá cerca de tres meses de recuperación. Desde la clínica, llevó tranquilidad a sus seguidores y apuntó a volver en febrero para la definición de la temporada.
Tras los estudios médicos correspondientes, se confirmó que padece una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo, una dolencia que le demandará alrededor de tres meses de recuperación.
Desde la clínica donde fue atendido, el atacante de 33 años publicó una imagen con una bota ortopédica en sus redes sociales y envió un mensaje optimista a sus seguidores.
"¡Los altibajos de la vida! Obviamente, estoy muy decepcionado por esta lesión, pero, como siempre, es una oportunidad para demostrar resiliencia y seguir mejorando de cara a 2027. ¡Volveré renovado y listo para afrontar la parte decisiva de la temporada!", expresó el goleador.
Los partidos que se pierde y la fecha estimada de regreso
Con este diagnóstico, Kane quedará marginado de la actividad oficial por lo que resta de 2026, ausentándose en compromisos clave del conjunto bávaro tanto en el plano local como internacional, entre ellos los próximos cruces ante el Lille por la Champions League y frente al Hamburgo por el certamen alemán.
Según los plazos previstos por el cuerpo médico, el delantero podría volver a sumar minutos en las primeras semanas de febrero, justo a tiempo para encarar el tramo definitorio de la Bundesliga, la Copa de Alemania y las instancias decisivas de la Champions League, además de llegar en condiciones a la ventana de marzo con el combinado inglés por la Liga de Naciones.