La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 quedó rápidamente opacada por una inesperada polémica interna. El entrenador Thomas Tuchel criticó el rendimiento de sus dirigidos pese al triunfo ante Noruega y recibió una respuesta pública de Jude Bellingham, una de las figuras del equipo.
Inglaterra llega con una fuerte interna antes de enfrentar a Argentina por las semifinales
Thomas Tuchel cuestionó públicamente el rendimiento de su equipo tras vencer a Noruega y Jude Bellingham le respondió con dureza. La polémica dividió al fútbol inglés en la antesala del duelo con la Selección.
El cruce generó repercusiones entre exfutbolistas, referentes del seleccionado y la prensa inglesa, justo cuando los Three Lions se preparan para enfrentar a la Selección argentina el próximo miércoles en Atlanta por un lugar en la final.
Las críticas de Tuchel
Tras el sufrido 2-1 sobre Noruega, Tuchel se mostró conforme con el resultado, pero no con el funcionamiento de su equipo. "Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento", afirmó el entrenador alemán.
El DT consideró que Inglaterra fue imprecisa y demasiado confiada durante varios pasajes del encuentro. También reconoció que el equipo tuvo fortuna para sostener la clasificación y remarcó que espera una mejora de cara al compromiso frente a Argentina.
La respuesta de Bellingham
Las declaraciones del entrenador no cayeron bien en Jude Bellingham, autor de los dos goles frente a Noruega. El mediocampista defendió el esfuerzo del plantel y recordó la jerarquía del rival para justificar el desarrollo del partido.
"Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones", lanzó el futbolista del Real Madrid, antes de señalar que enfrentaron a jugadores como Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. Además, sostuvo que "a veces hay que ganar de forma sucia".
El debate en Inglaterra
La discusión encontró respaldo para ambas posturas. Alan Shearer y Wayne Rooney coincidieron con Tuchel al señalar que Inglaterra debe elevar su nivel futbolístico si pretende conquistar el Mundial, aunque valoraron la capacidad del equipo para avanzar en momentos complicados.
Harry Kane buscó bajar el tono de la polémica. El capitán admitió que el equipo puede rendir mejor, respaldó la exigencia del entrenador y explicó que el mensaje en el vestuario fue mucho más positivo que el expresado luego ante los medios.
Argentina, el próximo desafío
Mientras continúa el debate interno, Inglaterra ya tiene la mirada puesta en la semifinal del Mundial 2026. El miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), enfrentará al equipo de Lionel Scaloni en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la final.