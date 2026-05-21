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Hockey: el Club El Quillá ya tiene todo preparado para la tercera edición del Campus de Stefi Antoniazzi

El domingo 24 de mayo se llevará a cabo en la entidad del Lago del Parque Sur una nueva jornada a puro hockey, en la cual niñas de 10 a 17 años. Todavía quedan algunos cupos disponibles para el campus, del cual también participará Milagros Fernández Ladra, ex compañera de Stefi en el seleccionado nacional.