La ciudad de Santa Fe, más precisamente el Club Náutico El Quillá, será sede de una nueva jornada deportiva con la realización de un campus de hockey. En realidad, la del próximo domingo 24 de mayo se trata de la tercera edición del encuentro organizado por Stefanía Antoniazzi, ex jugadora de la entidad del Lago del Parque del Sur, quien también vistiera la camiseta celeste y blanca de la selección argentina, Las Leonas, hace un par de años.
Hockey: el Club El Quillá ya tiene todo preparado para la tercera edición del Campus de Stefi Antoniazzi
El domingo 24 de mayo se llevará a cabo en la entidad del Lago del Parque Sur una nueva jornada a puro hockey, en la cual niñas de 10 a 17 años. Todavía quedan algunos cupos disponibles para el campus, del cual también participará Milagros Fernández Ladra, ex compañera de Stefi en el seleccionado nacional.
En comunicación con El Litoral, Stefi Antoniazzi comentó: "Esta será la tercera edición, me pone muy contenta que se pueda seguir haciendo y que sea un evento que ya vaya tomando un nombre en Santa Fe. La jornada del domingo ya está prácticamente organizada y estamos ultimando los detalles para vivir un día muy especial".
Para quienes no hayan participado de las dos ediciones anteriores, el campus o clínica de hockey a realizarse en la cancha de césped sintético de El Quillá, denominada "Estadio Sergio Antoniazzi", es una propuesta destinada a jugadoras jóvenes que combina entrenamiento, aprendizaje y actividades recreativas.
Así lo explicó Stefi: "La jornada comenzará a las 9.30 de la mañana con actividades orientadas al perfeccionamiento técnico y al desarrollo de habilidades individuales según las edades. Luego compartiremos un almuerzo, y por la tarde habrá partidos, juegos y propuestas más recreativas, para que las chicas disfruten al máximo de la experiencia".
"Las actividades están dirigidas a jugadoras de entre 10 y 17 años y será abierta a todos los clubes. El objetivo del campus no solo es técnico, sino también formativo. Va por la parte de llegar también a las chicas más chicas de Santa Fe, a demostrar de mi parte que con entrenamiento y constancia todo se puede lograr", sostuvo la ex Leona., quien también aclaró que, como en ediciones anteriores, "habrá sorteos, juegos y mucha diversión".
Además, remarcó el valor del intercambio: "Poder charlar con ellas, mejorar la técnica y también tener relación con chicas de otros clubes. También nos pone muy felices recibir jugadoras de distintas ciudades que viajarán especialmente para participar del campus. Ahora solo esperamos que el clima acompañe para poder disfrutar de una jornada inolvidable".
Una de las grandes novedades de la tercera edición del campus será la presencia de una ex integrante de Las Leonas. Se trata de Milagros Fernández Ladra. La delantera, con una destacada trayectoria, fue medalla de oro con el seleccionado albiceleste en el Sudamericano de hockey disputado en Cochabamba (Bolivia) en 2018, y compartirá su experiencia y conocimientos con todas las participantes.
El presente de Stefi
Hace unos meses, Stefanía Antoniazzi entabló una charla con El Litoral en la cual contó cómo vivió la desafectación del plantel de Las Leonas: "Quedé afuera de la selección por una secuencia de lesiones que no me esperaba, pero a pesar del mal momento, tengo que mirar el lado positivo y tratar de sacarle lo bueno, voy a poder recuperarme bien".
Actualmente, Stefi juega en el Club Tristán Suárez, equipo que milita en la división B de la Liga Metropolitana: "Mi presente en Tristán Suárez es muy positivo y estoy muy contenta. Desde que llegué, el club me recibió muy bien y me encontré con un gran grupo y jugadoras de muy buen nivel", comentó Antoniazzi.
"El equipo recién ascendió de la C a la B y hoy estamos terceras en la tabla, peleando arriba y con el objetivo claro de llevar al club a la A. Siento que tenemos la capacidad para lograrlo y sería un sueño poder conseguir ese ascenso", agregó la ex Leona.
Por último, Stefi Antoniazzi contó que está gozando este momento: "Además, para mí es muy importante sentirme plena y tranquila con la decisión que tomé, y hoy estoy disfrutando muchísimo esta etapa".
El Litoral, presente
Stefanía Antoniazzi y Hockey Plus, organizadores del campus este domingo 24 de mayo, no se olvidan del gran apoyo recibido por parte de empresas y organismos que auspician la jornada, además de agradecer al Club Náutico El Quillá por abrir las puertas de sus cómodas instalaciones: El Litoral, Supermercados Alvear, Quimya, Celebration, The Indian Maharadja, Hockeymanía, Vonderthusen, Municipalidad de Santa Fe, Sanatorio Garay, 214 Hamburguesas, Aqua Vitalis, Barritas Lecker, Panadería La Montserrat, Tonadita.
Detalles para la inscripción
Llega la 3era edición del Campus Hockey Plus. Una nueva oportunidad para vivir un día a puro hockey, donde vas a poder entrenar, aprender, compartir y seguir potenciando tu juego junto a grandes jugadores.
- Entrenamiento técnico y desarrollo de habilidades
- Juegos y partidos en equipo
- ¡Y muchos sorteos!
¿Te lo vas a perder? Agendá
* Día: domingo 24 de mayo
* Hora: de 9:30 a 17:00
* Edades: de 10 a 17 años
* Cupos limitados
* Valor: la jornada tiene un costo de $75.000 para socios/as de El Quillá. Y $85.000 para no socios/as.
* Primeros cupos con precio promocional. Luego, valor general.
* Incluye: almuerzo, hidratación, snacks, remera del campus.
* Inscripciones: quienes deseen participar del campus, deberán completar el formulario de preinscripción disponible en la biografía. El cupo quedará firme una vez que se realice el pago correspondiente
* Pago por transferencia: alias: campus.hp
* Mandar comprobante de pago junto a tu nombre y apellido al +543425380560.
* Inscripción en este link.