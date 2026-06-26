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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este viernes 26 de junio

Uruguay y España protagonizarán uno de los duelos más atractivos de una jornada que tendrá cuatro partidos en Estados Unidos, Canadá y México. Las sedes, en detalle.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este viernes 26 de junio con actividad correspondiente a los grupos H e I. La programación incluirá cuatro encuentros que se disputarán en distintas sedes del continente norteamericano y que marcarán el cierre de la fase de grupos para varias selecciones.

El partido más esperado será el que enfrentará a Uruguay y España en Guadalajara. Además, Francia se medirá con Noruega, Senegal jugará ante Irak y Cabo Verde se cruzará con Arabia Saudí.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Cronograma

16.00: Noruega vs. Francia (DSports, TyC Sports y Disney+)

16.00: Senegal vs. Irak (DSports)

21.00: Uruguay vs. España (DSports, TyC Sports y Disney+)

21.00: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (DSports)

Los encuentros se disputarán en Boston, Toronto, Houston y Guadalajara, cuatro de las sedes elegidas por la FIFA para albergar el Mundial 2026.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Boston, Toronto, Houston y Guadalajara reciben la jornada

Noruega y Francia se enfrentarán en el Estadio Boston, una de las sedes ubicadas en el noreste de Estados Unidos. La ciudad es reconocida por su rica historia deportiva y por contar con una infraestructura preparada para grandes acontecimientos internacionales.

Boston tendrá un papel importante dentro del Mundial 2026 y albergará varios encuentros a lo largo del torneo. Su ubicación estratégica facilita el acceso de aficionados procedentes de distintas regiones del mundo.

FILE PHOTO: A general view of BMO Field stadium, home of the Toronto FC soccer club, in Toronto, Ontario, Canada June 8, 2022. The BMO field will host six matches for the North America World Cup in 2026 REUTERS/Chris Helgren/File PhotoEl estadio de Toronto. Reuters.

Senegal e Irak jugarán en el Estadio Toronto, una de las dos sedes canadienses seleccionadas para la Copa del Mundo. Toronto es la ciudad más poblada de Canadá y uno de los centros financieros más importantes de América del Norte.

La ciudad recibirá numerosos visitantes durante el campeonato y contará con actividad en diferentes jornadas de la fase de grupos. El estadio forma parte de la estructura principal del torneo en territorio canadiense.

Cabo Verde y Arabia Saudí se medirán en el Estadio Houston, situado en una de las mayores áreas metropolitanas de Estados Unidos. Houston fue incluida por la FIFA entre las sedes debido a su capacidad organizativa y experiencia en eventos internacionales.

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El estadio será escenario de partidos durante distintas etapas del Mundial. La ciudad texana se destaca por su diversidad cultural y por la amplia infraestructura destinada a recibir grandes cantidades de espectadores.

Uruguay y España cerrarán la actividad en el Estadio Guadalajara, uno de los escenarios mexicanos seleccionados para la competencia. La ciudad es considerada una de las grandes capitales futbolísticas del país y cuenta con una profunda tradición vinculada al deporte.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.

Guadalajara tendrá una participación destacada durante la Copa del Mundo y recibirá varios encuentros de la fase de grupos. La sede volverá a ser protagonista de un Mundial, consolidando su lugar en la historia del fútbol internacional.

Con cuatro partidos repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México, la jornada del viernes aportará nuevos capítulos a la fase de grupos del Mundial 2026 y pondrá en escena a algunas de las selecciones más tradicionales del certamen.

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