La Copa del Mundo 2026 continuará este viernes 26 de junio con actividad correspondiente a los grupos H e I. La programación incluirá cuatro encuentros que se disputarán en distintas sedes del continente norteamericano y que marcarán el cierre de la fase de grupos para varias selecciones.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este viernes 26 de junio
Uruguay y España protagonizarán uno de los duelos más atractivos de una jornada que tendrá cuatro partidos en Estados Unidos, Canadá y México. Las sedes, en detalle.
El partido más esperado será el que enfrentará a Uruguay y España en Guadalajara. Además, Francia se medirá con Noruega, Senegal jugará ante Irak y Cabo Verde se cruzará con Arabia Saudí.
Cronograma
16.00: Noruega vs. Francia (DSports, TyC Sports y Disney+)
16.00: Senegal vs. Irak (DSports)
21.00: Uruguay vs. España (DSports, TyC Sports y Disney+)
21.00: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (DSports)
Los encuentros se disputarán en Boston, Toronto, Houston y Guadalajara, cuatro de las sedes elegidas por la FIFA para albergar el Mundial 2026.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Boston, Toronto, Houston y Guadalajara reciben la jornada
Noruega y Francia se enfrentarán en el Estadio Boston, una de las sedes ubicadas en el noreste de Estados Unidos. La ciudad es reconocida por su rica historia deportiva y por contar con una infraestructura preparada para grandes acontecimientos internacionales.
Boston tendrá un papel importante dentro del Mundial 2026 y albergará varios encuentros a lo largo del torneo. Su ubicación estratégica facilita el acceso de aficionados procedentes de distintas regiones del mundo.
Senegal e Irak jugarán en el Estadio Toronto, una de las dos sedes canadienses seleccionadas para la Copa del Mundo. Toronto es la ciudad más poblada de Canadá y uno de los centros financieros más importantes de América del Norte.
La ciudad recibirá numerosos visitantes durante el campeonato y contará con actividad en diferentes jornadas de la fase de grupos. El estadio forma parte de la estructura principal del torneo en territorio canadiense.
Cabo Verde y Arabia Saudí se medirán en el Estadio Houston, situado en una de las mayores áreas metropolitanas de Estados Unidos. Houston fue incluida por la FIFA entre las sedes debido a su capacidad organizativa y experiencia en eventos internacionales.
El estadio será escenario de partidos durante distintas etapas del Mundial. La ciudad texana se destaca por su diversidad cultural y por la amplia infraestructura destinada a recibir grandes cantidades de espectadores.
Uruguay y España cerrarán la actividad en el Estadio Guadalajara, uno de los escenarios mexicanos seleccionados para la competencia. La ciudad es considerada una de las grandes capitales futbolísticas del país y cuenta con una profunda tradición vinculada al deporte.
Guadalajara tendrá una participación destacada durante la Copa del Mundo y recibirá varios encuentros de la fase de grupos. La sede volverá a ser protagonista de un Mundial, consolidando su lugar en la historia del fútbol internacional.
Con cuatro partidos repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México, la jornada del viernes aportará nuevos capítulos a la fase de grupos del Mundial 2026 y pondrá en escena a algunas de las selecciones más tradicionales del certamen.