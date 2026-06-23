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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Para tener en cuenta

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este martes 23 de junio

Portugal, Inglaterra y Colombia serán protagonistas de una jornada con cinco encuentros repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México. Los estadios, en detalle.

Horarios y TV para la cita mundialistas.Horarios y TV para la cita mundialistas.
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El Mundial 2026 continuará este martes 23 de junio con actividad correspondiente a los grupos K y L. La programación tendrá cinco partidos distribuidos a lo largo del día y se desarrollará en distintas sedes del continente norteamericano.

Entre los encuentros destacados aparecen los compromisos de Portugal frente a Uzbekistán, Inglaterra ante Ghana y Colombia contra República Democrática del Congo. Además, Panamá jugará frente a Croacia y la jornada comenzará con el duelo entre Jordania y Argelia.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Cronograma

00.00: Jordania vs. Argelia (DSports)

14.00: Portugal vs. Uzbekistán (DSports)

17.00: Inglaterra vs. Ghana (DSports, TyC Sports y Disney+)

20.00: Panamá vs. Croacia (DSports y TyC Sports)

23.00: Colombia vs. RD Congo (DSports)

Los encuentros corresponden a una nueva fecha de la fase de grupos y tendrán como escenario ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Houston, Boston, Toronto y Guadalajara reciben la jornada

Portugal y Uzbekistán se enfrentarán en el Estadio Houston, una de las sedes más importantes del Mundial 2026. La ciudad texana es uno de los grandes centros económicos de Estados Unidos y figura entre las anfitrionas con mayor cantidad de partidos programados.

Houston cuenta con una amplia experiencia en la organización de eventos deportivos internacionales. Durante la Copa del Mundo recibirá encuentros de distintas fases y será uno de los puntos neurálgicos del torneo en territorio estadounidense.

FILE PHOTO: Gillette Stadium, home of the New England Revolution soccer team and the New England Patriots NFL football team, is pictured in Foxborough, Massachusetts, U.S., June 10, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Brian Snyder/File Photo. The Gillette Stadium is to host matches during the FIFA World Cup in 2026.El Gillette Stadium, en Boston. Reuters.

Inglaterra y Ghana jugarán en el Estadio Boston, ubicado en el área metropolitana de una de las ciudades más históricas de Estados Unidos. La sede tendrá actividad durante gran parte de la competencia mundialista.

Boston combina tradición deportiva, infraestructura moderna y una ubicación estratégica dentro del noreste estadounidense. Se espera una importante presencia de aficionados llegados desde distintos países.

Panamá y Croacia se medirán en el Estadio Toronto, una de las dos sedes canadienses elegidas por la FIFA para el Mundial 2026. La ciudad es el principal centro urbano de Canadá y uno de los motores económicos de Norteamérica.

Horarios y Tv de la cita mundialista.Horarios y Tv de la cita mundialista.

Toronto albergará varios encuentros de la fase de grupos y recibirá visitantes de diferentes continentes. Su red de transporte y capacidad hotelera fueron factores clave para su elección como sede.

La jornada concluirá con Colombia y RD Congo en el Estadio Guadalajara, uno de los escenarios mexicanos seleccionados para la Copa del Mundo. La ciudad posee una profunda tradición futbolística y es una de las más representativas del país.

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Guadalajara volverá a tener protagonismo en un Mundial y recibirá múltiples encuentros durante el certamen. El estadio figura entre las sedes más emblemáticas de México y será un punto de gran convocatoria para los aficionados.

El partido entre Jordania y Argelia abrirá la actividad del día y completará una jornada que tendrá acción en cuatro de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026.

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#TEMAS:
Horarios y TV
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Portugal
Colombia

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