El Mundial 2026 continuará este martes 23 de junio con actividad correspondiente a los grupos K y L. La programación tendrá cinco partidos distribuidos a lo largo del día y se desarrollará en distintas sedes del continente norteamericano.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este martes 23 de junio
Portugal, Inglaterra y Colombia serán protagonistas de una jornada con cinco encuentros repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México. Los estadios, en detalle.
Entre los encuentros destacados aparecen los compromisos de Portugal frente a Uzbekistán, Inglaterra ante Ghana y Colombia contra República Democrática del Congo. Además, Panamá jugará frente a Croacia y la jornada comenzará con el duelo entre Jordania y Argelia.
Cronograma
00.00: Jordania vs. Argelia (DSports)
14.00: Portugal vs. Uzbekistán (DSports)
17.00: Inglaterra vs. Ghana (DSports, TyC Sports y Disney+)
20.00: Panamá vs. Croacia (DSports y TyC Sports)
23.00: Colombia vs. RD Congo (DSports)
Los encuentros corresponden a una nueva fecha de la fase de grupos y tendrán como escenario ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Houston, Boston, Toronto y Guadalajara reciben la jornada
Portugal y Uzbekistán se enfrentarán en el Estadio Houston, una de las sedes más importantes del Mundial 2026. La ciudad texana es uno de los grandes centros económicos de Estados Unidos y figura entre las anfitrionas con mayor cantidad de partidos programados.
Houston cuenta con una amplia experiencia en la organización de eventos deportivos internacionales. Durante la Copa del Mundo recibirá encuentros de distintas fases y será uno de los puntos neurálgicos del torneo en territorio estadounidense.
Inglaterra y Ghana jugarán en el Estadio Boston, ubicado en el área metropolitana de una de las ciudades más históricas de Estados Unidos. La sede tendrá actividad durante gran parte de la competencia mundialista.
Boston combina tradición deportiva, infraestructura moderna y una ubicación estratégica dentro del noreste estadounidense. Se espera una importante presencia de aficionados llegados desde distintos países.
Panamá y Croacia se medirán en el Estadio Toronto, una de las dos sedes canadienses elegidas por la FIFA para el Mundial 2026. La ciudad es el principal centro urbano de Canadá y uno de los motores económicos de Norteamérica.
Toronto albergará varios encuentros de la fase de grupos y recibirá visitantes de diferentes continentes. Su red de transporte y capacidad hotelera fueron factores clave para su elección como sede.
La jornada concluirá con Colombia y RD Congo en el Estadio Guadalajara, uno de los escenarios mexicanos seleccionados para la Copa del Mundo. La ciudad posee una profunda tradición futbolística y es una de las más representativas del país.
Guadalajara volverá a tener protagonismo en un Mundial y recibirá múltiples encuentros durante el certamen. El estadio figura entre las sedes más emblemáticas de México y será un punto de gran convocatoria para los aficionados.
El partido entre Jordania y Argelia abrirá la actividad del día y completará una jornada que tendrá acción en cuatro de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026.