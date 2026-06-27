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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este sábado 27 de junio

La Selección albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania en una jornada con ocho encuentros y varias definiciones. Los estadios, en detalle.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este sábado 27 de junio con una programación cargada de partidos correspondientes a la última fecha de los grupos G, J, K y L. La jornada tendrá como principal atractivo la presentación de la Selección Argentina ante Jordania.

Además, Portugal enfrentará a Colombia, Inglaterra jugará ante Panamá y Bélgica se medirá con Nueva Zelanda. Los encuentros se disputarán en distintas ciudades de Estados Unidos, en una fecha clave para definir clasificaciones y posiciones.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Cronograma

00.00: Nueva Zelanda vs. Bélgica (DSports)

00.00: Egipto vs. RI de Irán (DSports y TyC Sports)

18.00: Panamá vs. Inglaterra (DSports, TyC Sports)

18.00: Croacia vs. Ghana (DSports)

20.30: Colombia vs. Portugal (DSports)

20.30: RD Congo vs. Uzbekistán (DSports y TyC Sports)

23.00: Jordania vs. Argentina (Telefe, DSports, TyC Sports y Disney+)

23.00: Argelia vs. Austria (DSports)

Los partidos se disputarán de manera simultánea en varios grupos, una modalidad habitual en la última fecha para preservar la igualdad deportiva.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Dallas, Miami, Atlanta y otras sedes decisivas

Panamá e Inglaterra jugarán en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, una de las sedes más importantes del Mundial 2026. Ubicada en el área metropolitana más poblada de Estados Unidos, la región tendrá un papel central durante toda la competencia.

El estadio albergará encuentros de distintas fases del torneo y será uno de los escenarios con mayor capacidad de espectadores. Su ubicación estratégica facilita la llegada de aficionados de todo el mundo.

Croacia y Ghana se enfrentarán en el Estadio Filadelfia, una ciudad con una profunda tradición deportiva y una fuerte presencia de eventos internacionales. La sede forma parte del grupo de escenarios seleccionados por la FIFA para albergar el torneo.

Filadelfia recibirá partidos durante diferentes etapas de la Copa del Mundo. Además, cuenta con una amplia infraestructura turística y de transporte para recibir visitantes internacionales.

Horarios y tv de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.

Colombia y Portugal tendrán como escenario el Estadio Miami, una de las plazas más atractivas del certamen. La ciudad del sur de Florida se destaca por su vínculo con América Latina y por su experiencia en grandes eventos deportivos.

Miami será sede de numerosos encuentros durante el campeonato y espera una gran afluencia de aficionados. Su ubicación costera y su infraestructura la convierten en uno de los destinos más concurridos del Mundial.

FILE PHOTO: General view of the 12 stadiums set to host the 2025 Club World Cup Nov 25, 2018; Atlanta, GA, USA; General view of the field after Atlanta United forward Josef Martinez (not pictured) scored against the New York Red Bulls during the first half of the first leg of the MLS Eastern Conference Championship at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports/File PhotoAtlanta, una de las sedes en EE.UU. Reuters.

RD Congo y Uzbekistán jugarán en el Estadio Atlanta, ubicado en una de las principales ciudades del sur de Estados Unidos. Atlanta fue seleccionada por la FIFA gracias a su capacidad organizativa y moderna infraestructura.

La ciudad recibirá actividad durante varias fases de la competencia. El estadio figura entre los más modernos del torneo y tendrá una destacada participación dentro del calendario mundialista.

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La jornada concluirá con los partidos del Grupo J. Jordania y Argentina jugarán en el Estadio Dallas, mientras que Argelia y Austria se enfrentarán en el Estadio Kansas City, dos sedes que tendrán protagonismo en la recta final de la fase de grupos.

Tanto Dallas como Kansas City fueron elegidas por la FIFA por su capacidad operativa y tradición deportiva. Ambas ciudades recibirán encuentros de relevancia durante la Copa del Mundo 2026.

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