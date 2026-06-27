La Copa del Mundo 2026 continuará este sábado 27 de junio con una programación cargada de partidos correspondientes a la última fecha de los grupos G, J, K y L. La jornada tendrá como principal atractivo la presentación de la Selección Argentina ante Jordania.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este sábado 27 de junio
La Selección albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania en una jornada con ocho encuentros y varias definiciones. Los estadios, en detalle.
Además, Portugal enfrentará a Colombia, Inglaterra jugará ante Panamá y Bélgica se medirá con Nueva Zelanda. Los encuentros se disputarán en distintas ciudades de Estados Unidos, en una fecha clave para definir clasificaciones y posiciones.
Cronograma
00.00: Nueva Zelanda vs. Bélgica (DSports)
00.00: Egipto vs. RI de Irán (DSports y TyC Sports)
18.00: Panamá vs. Inglaterra (DSports, TyC Sports)
18.00: Croacia vs. Ghana (DSports)
20.30: Colombia vs. Portugal (DSports)
20.30: RD Congo vs. Uzbekistán (DSports y TyC Sports)
23.00: Jordania vs. Argentina (Telefe, DSports, TyC Sports y Disney+)
23.00: Argelia vs. Austria (DSports)
Los partidos se disputarán de manera simultánea en varios grupos, una modalidad habitual en la última fecha para preservar la igualdad deportiva.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Dallas, Miami, Atlanta y otras sedes decisivas
Panamá e Inglaterra jugarán en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, una de las sedes más importantes del Mundial 2026. Ubicada en el área metropolitana más poblada de Estados Unidos, la región tendrá un papel central durante toda la competencia.
El estadio albergará encuentros de distintas fases del torneo y será uno de los escenarios con mayor capacidad de espectadores. Su ubicación estratégica facilita la llegada de aficionados de todo el mundo.
Croacia y Ghana se enfrentarán en el Estadio Filadelfia, una ciudad con una profunda tradición deportiva y una fuerte presencia de eventos internacionales. La sede forma parte del grupo de escenarios seleccionados por la FIFA para albergar el torneo.
Filadelfia recibirá partidos durante diferentes etapas de la Copa del Mundo. Además, cuenta con una amplia infraestructura turística y de transporte para recibir visitantes internacionales.
Colombia y Portugal tendrán como escenario el Estadio Miami, una de las plazas más atractivas del certamen. La ciudad del sur de Florida se destaca por su vínculo con América Latina y por su experiencia en grandes eventos deportivos.
Miami será sede de numerosos encuentros durante el campeonato y espera una gran afluencia de aficionados. Su ubicación costera y su infraestructura la convierten en uno de los destinos más concurridos del Mundial.
RD Congo y Uzbekistán jugarán en el Estadio Atlanta, ubicado en una de las principales ciudades del sur de Estados Unidos. Atlanta fue seleccionada por la FIFA gracias a su capacidad organizativa y moderna infraestructura.
La ciudad recibirá actividad durante varias fases de la competencia. El estadio figura entre los más modernos del torneo y tendrá una destacada participación dentro del calendario mundialista.
La jornada concluirá con los partidos del Grupo J. Jordania y Argentina jugarán en el Estadio Dallas, mientras que Argelia y Austria se enfrentarán en el Estadio Kansas City, dos sedes que tendrán protagonismo en la recta final de la fase de grupos.
Tanto Dallas como Kansas City fueron elegidas por la FIFA por su capacidad operativa y tradición deportiva. Ambas ciudades recibirán encuentros de relevancia durante la Copa del Mundo 2026.