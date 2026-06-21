El Mundial 2026 continuará este domingo 21 de junio con una agenda cargada de actividad. La programación incluirá cinco partidos correspondientes a los grupos G y H, con la presencia de selecciones europeas, africanas, asiáticas, oceánicas y sudamericanas.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este domingo 21 de junio
Uruguay enfrentará a Cabo Verde en una jornada con cinco encuentros que se disputarán en Estados Unidos y Canadá por la segunda fecha. Los estadios, bajo la lupa.
La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación de Uruguay ante Cabo Verde. Además, España buscará sumar frente a Arabia Saudí y Bélgica se medirá con Irán en otro de los encuentros destacados del día.
Cronograma
01.00: Túnez vs. Japón (DSports)
13.00: España vs. Arabia Saudí (DSports y TyC Sports)
16.00: Bélgica vs. RI de Irán (DSports)
19.00: Uruguay vs. Cabo Verde (DSports y Disney+)
22.00: Nueva Zelanda vs. Egipto (DSports y TyC Sports)
Los partidos se disputarán en distintas sedes del Mundial 2026, repartidas entre Estados Unidos y Canadá.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Atlanta, Los Ángeles, Miami y Vancouver reciben la jornada
España y Arabia Saudí jugarán en el Estadio Atlanta, una de las sedes más importantes del torneo. La ciudad de Atlanta, ubicada en el estado de Georgia, es uno de los principales centros económicos y deportivos del sur de Estados Unidos.
El estadio figura entre los más modernos del Mundial y recibirá encuentros durante diferentes etapas de la competencia. Su ubicación estratégica lo convierte en uno de los escenarios de mayor movimiento durante el certamen.
Bélgica e Irán se enfrentarán en el Estadio Los Ángeles, situado en una de las ciudades más reconocidas del planeta. Los Ángeles combina tradición deportiva, infraestructura y una amplia capacidad para recibir visitantes internacionales.
La sede californiana tendrá una participación destacada durante la Copa del Mundo. Además de partidos de la fase de grupos, albergará encuentros de gran relevancia dentro del calendario del torneo.
Uruguay y Cabo Verde se medirán en el Estadio Miami, ubicado en una de las ciudades con mayor influencia latinoamericana de Estados Unidos. La expectativa es elevada por la presencia de miles de aficionados sudamericanos.
Miami será una de las plazas más activas del campeonato. La ciudad cuenta con experiencia en grandes eventos deportivos y aparece entre los destinos más atractivos para los visitantes que siguen el Mundial.
Nueva Zelanda y Egipto jugarán en el Estadio BC Place Vancouver, una de las dos sedes canadienses elegidas por la FIFA para la Copa del Mundo. Vancouver está ubicada sobre la costa del Pacífico y es una de las ciudades más importantes de Canadá.
El BC Place será escenario de varios encuentros durante la fase de grupos. Su moderna infraestructura y su ubicación privilegiada lo convierten en una de las referencias del torneo en territorio canadiense.
La jornada se completará con el encuentro entre Túnez y Japón, correspondiente al Grupo F, que abrirá la actividad mundialista del día antes del desarrollo de los partidos programados en Atlanta, Los Ángeles, Miami y Vancouver.