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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este domingo 21 de junio

Uruguay enfrentará a Cabo Verde en una jornada con cinco encuentros que se disputarán en Estados Unidos y Canadá por la segunda fecha. Los estadios, bajo la lupa.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.
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El Mundial 2026 continuará este domingo 21 de junio con una agenda cargada de actividad. La programación incluirá cinco partidos correspondientes a los grupos G y H, con la presencia de selecciones europeas, africanas, asiáticas, oceánicas y sudamericanas.

La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación de Uruguay ante Cabo Verde. Además, España buscará sumar frente a Arabia Saudí y Bélgica se medirá con Irán en otro de los encuentros destacados del día.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Cronograma

01.00: Túnez vs. Japón (DSports)

13.00: España vs. Arabia Saudí (DSports y TyC Sports)

16.00: Bélgica vs. RI de Irán (DSports)

19.00: Uruguay vs. Cabo Verde (DSports y Disney+)

22.00: Nueva Zelanda vs. Egipto (DSports y TyC Sports)

Los partidos se disputarán en distintas sedes del Mundial 2026, repartidas entre Estados Unidos y Canadá.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Atlanta, Los Ángeles, Miami y Vancouver reciben la jornada

España y Arabia Saudí jugarán en el Estadio Atlanta, una de las sedes más importantes del torneo. La ciudad de Atlanta, ubicada en el estado de Georgia, es uno de los principales centros económicos y deportivos del sur de Estados Unidos.

El estadio figura entre los más modernos del Mundial y recibirá encuentros durante diferentes etapas de la competencia. Su ubicación estratégica lo convierte en uno de los escenarios de mayor movimiento durante el certamen.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA Club World Cup - Quarter Final - Paris St Germain v Bayern Munich - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 5, 2025 General view inside the stadium before the match REUTERS/Amanda Perobelli/File PhotoAtlanta conoce de partidos importantes. Reuters.

Bélgica e Irán se enfrentarán en el Estadio Los Ángeles, situado en una de las ciudades más reconocidas del planeta. Los Ángeles combina tradición deportiva, infraestructura y una amplia capacidad para recibir visitantes internacionales.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.

La sede californiana tendrá una participación destacada durante la Copa del Mundo. Además de partidos de la fase de grupos, albergará encuentros de gran relevancia dentro del calendario del torneo.

Uruguay y Cabo Verde se medirán en el Estadio Miami, ubicado en una de las ciudades con mayor influencia latinoamericana de Estados Unidos. La expectativa es elevada por la presencia de miles de aficionados sudamericanos.

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Miami será una de las plazas más activas del campeonato. La ciudad cuenta con experiencia en grandes eventos deportivos y aparece entre los destinos más atractivos para los visitantes que siguen el Mundial.

Nueva Zelanda y Egipto jugarán en el Estadio BC Place Vancouver, una de las dos sedes canadienses elegidas por la FIFA para la Copa del Mundo. Vancouver está ubicada sobre la costa del Pacífico y es una de las ciudades más importantes de Canadá.

El BC Place será escenario de varios encuentros durante la fase de grupos. Su moderna infraestructura y su ubicación privilegiada lo convierten en una de las referencias del torneo en territorio canadiense.

La jornada se completará con el encuentro entre Túnez y Japón, correspondiente al Grupo F, que abrirá la actividad mundialista del día antes del desarrollo de los partidos programados en Atlanta, Los Ángeles, Miami y Vancouver.

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