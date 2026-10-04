Huracán le ganó 1 a 0 a Aldosivi como local, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, y dio un paso importante hacia la clasificación en el Torneo Clausura 2026, mientras que complicó aún más la situación del visitante en la lucha por la permanencia.
Huracán le ganó a Aldosivi y se acerca a la punta de la zona B
Con un tanto de Leandro Lescano, el “Globo” se impuso por la mínima y llegó a tres triunfos consecutivos.
El único tanto del partido disputado en Parque Patricios lo convirtió el defensor Leandro Lescano, a los 36 minutos de la primera parte.
El gol de Huracán
El único gol de la tarde en el barrio porteño de Parque Patricios se dio cuando iban 36 minutos del primer tiempo, en un ataque que manejó por el medio el extremo Juan Bisanz, para luego abrir hacia la izquierda.
La pelota en profundidad permitió que Leandro Lescano se sume al ataque y llegue al área rival, desde donde sorprendió con un enganche y remate bajo al segundo palo, lejos de la posición del arquero Lucas Acosta.
Cómo siguen
Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Martínez alcanzó el tercer puesto del grupo B, con 19 unidades, y vuelve a acercarse a la clasificación a copas internacionales para el próximo año. En tanto, Aldosivi quedó décimotercero en la misma zona, con ocho puntos, y su situación por promedios se complica cada vez más.
En la próxima fecha, el “Globo” deberá visitar a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el sábado 10 de octubre desde las 15:45, mientras que los dirigidos por Javier Sanguinetti abrirán la fecha con un duelo ante Sarmiento, el viernes 9 a las 14:30, que podría definir su continuidad en Primera División.
En su séptimo partido consecutivo sin perder, con triunfos en los últimos tres de ellos e incluso con un equipo diezmado al no poder contar con Hernán Galíndez y Jordy Caicedo por sus convocatorias a la selección de Ecuador, el “Globo” llega en gran forma a las últimas fechas de la temporada: es duodécimo en la tabla anual, a un punto de meterse en la zona de clasificación de la Copa Sudamericana.
Por su lado, a pesar de haber conseguido triunfos importantes desde la llegada del “Archu” Sanguinetti, el futuro del equipo auriverde en Primera es adverso: está cinco puntos por detrás de Deportivo Riestra en la tabla anual, con 15 en juego.