Newell's vuelve a jugar ante su gente con el objetivo de seguir sumando para meterse por primera vez en los playoffs desde que se implementó este formato. Este sábado, desde las 17, recibirá a Lanús en el estadio Marcelo Bielsa por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Newell's recibe a Lanús en un duelo clave por la clasificación a los playoffs
a Lepra y el Granate se enfrentan este sábado en el Coloso, por la fecha 11 de la Zona A. Los dos llegan con 16 puntos y en puestos de clasificación, aunque con presentes diferentes. Dirige Darío Herrera.
El encuentro tendrá un condimento especial porque ambos equipos llegan con 16 puntos y ocupan puestos de clasificación a la próxima instancia. Lanús aparece séptimo y Newell's octavo, por lo que el partido puede generar movimientos importantes en la pelea de la Zona A.
La Lepra atraviesa su mejor momento del campeonato. El equipo dirigido por Frank Kudelka lleva seis partidos consecutivos sin perder en el Clausura y viene de conseguir un triunfo importante como visitante: fue 1-0 ante Platense.
Antes de esa victoria, Newell's había igualado 1-1 con Vélez y también 1-1 en el clásico ante Rosario Central. En total, suma cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas en las primeras diez fechas.
La racha sin derrotas se refleja también en la tabla: con 16 unidades, la Lepra se encuentra actualmente en el octavo puesto, el último que entrega clasificación a los playoffs dentro de la Zona A.
Kudelka, además, recuperó nombres importantes para la convocatoria. El que no estará es Gabriel Arias, afectado por una molestia en los gemelos.
Por su parte, Lanús llega en levantada. El Granate también tiene 16 puntos, pero llega con un envión importante: ganó sus últimos tres partidos del campeonato.
Lanús viene de derrotar 2-1 a Estudiantes y anteriormente había superado 3-0 a Deportivo Riestra y 1-0 a Defensa y Justicia. Esa seguidilla le permitió meterse de lleno en la pelea por la clasificación y llegar a Rosario apenas un puesto por encima de Newell's.
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino buscará prolongar esa racha en el Coloso, en un partido que puede ser determinante para ambos de cara al tramo final de la fase regular.
La probable formación de Newell's
Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro.
DT: Frank Darío Kudelka.
Probable formación de Lanús
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Gonzalo Lobos, Lucas Besozzi o Marcelino Moreno; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.