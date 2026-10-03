Torneo Clausura

Newell's recibe a Lanús en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

a Lepra y el Granate se enfrentan este sábado en el Coloso, por la fecha 11 de la Zona A. Los dos llegan con 16 puntos y en puestos de clasificación, aunque con presentes diferentes. Dirige Darío Herrera.