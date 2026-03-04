Torneo Apertura 2026

Huracán le ganó a Belgrano y se afianza en la zona de clasificación

Los goles del local fueron convertidos por los delanteros Tahiel Peralta, por duplicado, y Oscar Cortés, mientras que el volante Franco “Mudo” Vázquez descontó con un gran gol, el segundo que convirtió en su vuelta al fútbol argentino.