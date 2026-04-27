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Independiente Rivadavia goleó 5-1 a Gimnasia de Mendoza y se aseguró la primera posición de la Zona B

El equipo mendocino llegó a los 33 puntos y empieza a ilusionarse con el título de Campeón de Liga que se entrega a fin de año.

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Independiente Rivadavia goleó este domingo 5-1 como local a Gimnasia de Mendoza, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura, y se aseguró la primera posición en la Zona B.

Los autores de los goles para la “Lepra Mendocina” fueron Sheyko Studer, Fabrizio Sartori, Álex Arce, Leonardo Costa y Leonel Bucca, mientras que para Gimnasia anotó Blas Armoa.

El encuentro comenzó con un sorpresivo gol de Gimnasia de Mendoza a los 30 segundos, cuando Armoa cabeceó en el área chica tras un preciso centro del extremo Ignacio Sabatini.

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La alegría le duró poco a Gimnasia de Mendoza, ya que Independiente Rivadavia llegó al empate a los 18 minutos a través de Studer consiguió la igualdad con un buen cabezazo.

Segundo tiempo

Ya en el segundo tiempo, la balanza comenzó a inclinarse rápidamente a favor de Independiente Rivadavia. Primero con una gran definición de Sartori cuando transcurrían solo cuatro minutos, mientras que a falta de 20 minutos para el final del encuentro Arce convirtió el resultado en goleada al definir tras recibir un rebote del arquero rival, César Rigamonti.

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Finalmente, los encargados de convertir el 4-1 y 5-1, a los 34 y 38 minutos del segundo tiempo respectivamente, fueron Costa y Bucca.

Primero fue el turno de Costa con un cabezazo, mientras que Bucca estampó el 5-1 definitivo con un potente remate cruzado.

Cómo quedaron

Con este triunfo, Independiente Rivadavia de Mendoza llegó a los 33 puntos y se aseguró la primera posición de la Zona B. Además, se ilusiona con el título de Campeón de Liga que se le entrega a fin de año al mejor de la tabla anual.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, está duodécimo en la Zona A con solo 16 unidades.

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