Independiente Rivadavia goleó este domingo 5-1 como local a Gimnasia de Mendoza, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura, y se aseguró la primera posición en la Zona B.
Independiente Rivadavia goleó 5-1 a Gimnasia de Mendoza y se aseguró la primera posición de la Zona B
El equipo mendocino llegó a los 33 puntos y empieza a ilusionarse con el título de Campeón de Liga que se entrega a fin de año.
Los autores de los goles para la “Lepra Mendocina” fueron Sheyko Studer, Fabrizio Sartori, Álex Arce, Leonardo Costa y Leonel Bucca, mientras que para Gimnasia anotó Blas Armoa.
El encuentro comenzó con un sorpresivo gol de Gimnasia de Mendoza a los 30 segundos, cuando Armoa cabeceó en el área chica tras un preciso centro del extremo Ignacio Sabatini.
La alegría le duró poco a Gimnasia de Mendoza, ya que Independiente Rivadavia llegó al empate a los 18 minutos a través de Studer consiguió la igualdad con un buen cabezazo.
Segundo tiempo
Ya en el segundo tiempo, la balanza comenzó a inclinarse rápidamente a favor de Independiente Rivadavia. Primero con una gran definición de Sartori cuando transcurrían solo cuatro minutos, mientras que a falta de 20 minutos para el final del encuentro Arce convirtió el resultado en goleada al definir tras recibir un rebote del arquero rival, César Rigamonti.
Finalmente, los encargados de convertir el 4-1 y 5-1, a los 34 y 38 minutos del segundo tiempo respectivamente, fueron Costa y Bucca.
Primero fue el turno de Costa con un cabezazo, mientras que Bucca estampó el 5-1 definitivo con un potente remate cruzado.
Cómo quedaron
Con este triunfo, Independiente Rivadavia de Mendoza llegó a los 33 puntos y se aseguró la primera posición de la Zona B. Además, se ilusiona con el título de Campeón de Liga que se le entrega a fin de año al mejor de la tabla anual.
Gimnasia de Mendoza, por su parte, está duodécimo en la Zona A con solo 16 unidades.