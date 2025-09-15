Gustavo Quinteros, el gran apuntado por Independiente para suceder a Vaccari
La dirigencia del Rojo se reunió en Villa Domínico y definió que el DT campeón con Vélez en 2024 es el candidato número uno. Buscan cerrarlo en las próximas 48 horas para que debute el domingo ante San Lorenzo.
Quinteros es el elegido para tomar el mando en medio de la crisis deportiva. Foto: Reuters
El lunes amaneció con tensión en el predio de Santo Domingo. La derrota ante Banfield había sido el golpe de gracia para Julio César Vaccari, que presentó su renuncia y dejó vacante un puesto que Independiente no puede darse el lujo de improvisar. El equipo quedó descalificado de la Copa Sudamericana, eliminado de la Copa Argentina y todavía no ganó en el Clausura, por lo que el clima interno es de pura urgencia.
La comisión directiva se reunió a primera hora y, tras evaluar nombres de peso como Jorge Almirón, Ricardo Gareca, Luis Zubeldía y la dupla Orsi–Gómez, decidió enfocar toda la negociación en Gustavo Quinteros, el entrenador que llevó a Vélez al título de la Liga Profesional 2024 y que viene de dirigir al Gremio de Porto Alegre.
Vaccari presentó la renuncia tras la derrota con Banfield.
Ya hubo acercamientos
Desde Miami, donde se encuentra por cuestiones personales, Quinteros mantuvo un primer contacto virtual con los dirigentes, quienes quedaron conformes con su proyecto y ahora afinan detalles económicos.
La intención es acelerar las gestiones para que el técnico pueda firmar contrato entre miércoles y jueves, y sentarse en el banco ya este domingo frente a San Lorenzo en el Libertadores de América-Ricardo Bochini.
Tuzzio y Matheu se hicieron cargo del plantel en la práctica del lunes.
Mientras tanto, Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu se hicieron cargo del entrenamiento del plantel profesional, en un intento de apagar el incendio y mantener enfocado al grupo. La Reserva quedó al mando de Franco Parodi junto a Cristian Menin y Cristian Sidotti.
El Rojo, en una crisis constante
En Avellaneda saben que el margen de error es mínimo: el Clausura avanza y el Rojo no puede seguir resignando puntos. La apuesta por Quinteros es clara: recuperar el orden y la identidad futbolística para darle aire a una dirigencia golpeada y esperanza a un público que no quiere ver el Libertadores de América vacío el domingo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.