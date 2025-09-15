Crisis en Avellaneda

Gustavo Quinteros, el gran apuntado por Independiente para suceder a Vaccari

La dirigencia del Rojo se reunió en Villa Domínico y definió que el DT campeón con Vélez en 2024 es el candidato número uno. Buscan cerrarlo en las próximas 48 horas para que debute el domingo ante San Lorenzo.