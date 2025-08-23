#HOY:

APREVIDE suspendió el partido entre Independiente y Platense

El encuentro fue cancelado por los hechos de violencia vividos el pasado miércoles, entre el “Rojo” y la Universidad de Chile. Posible reprogramación: una doble fecha FIFA como opción.

El estadio de Independiente tras los lamentables hechos entre el "Rojo" y la Universidad de Chile.
 1:39
Por: 

El partido correspondiente a la fecha seis del Torneo Clausura 2025 entre Independiente y Platense, que debía jugarse este domingo a las 20:30 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, fue oficialmente suspendido por decisión de la autoridad de seguridad APREVIDE.

La medida se tomó a raíz de los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en ese mismo estadio, cuando se produjo una pelea entre seguidores de Independiente y de la Universidad de Chile durante el partido por la Copa Sudamericana. La situación, considerada una de las más críticas en la historia reciente del club, pudo haber derivado en una tragedia.

Independiente supporters attack a Universidad de Chile fan during the second leg of the Copa Sudamericana Round of 16 match, which was suspended due to violence in the stands, with the Chilean side leading on aggregate, in Avellaneda, Argentina August 20, 2025. REUTERS/Facundo MoralesLa decisión se tomó por los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en ese mismo estadio.Foto: Reuters.

En una primera instancia, el Juzgado de Garantías Nº3 había dispuesto que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América. Finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, se optó por aplazar la fecha.

Hinchas de la Universidad de Chile detenidos tras los enfrentamientos con seguidores del Independiente Detained Universidad de Chile fans are being escorted to a police van after clashes with Independiente supporters during the second leg of the Copa Sudamericana Round of 16 match, which was suspended due to violence in the stands, with the Chilean side leading on aggregate, in Avellaneda, Argentina August 21, 2025. REUTERS/Pedro Lazaro FernandezHinchas de la Universidad de Chile detenidos tras el partido con Independiente. Reuters.

Desde el club y las autoridades locales se informará en los próximos días la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido. Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer las condiciones de seguridad en el estadio.

Decisión judicial: clausura y medidas de seguridad

Para respetar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del “Rojo” como medida cautelar, y con los lamentables hechos todavía muy recientes, desde la organización de la Liga Profesional se sentenció que la fecha del encuentro debía cambiar.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Liga Profesional, con un breve comunicado que afirma que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga” y comunica que la nueva fecha de disputa será informada próximamente.

Posible reprogramación: la doble fecha FIFA como opción

De todas formas, el partido podría disputarse en dos semanas. Aunque no es información oficial, y todavía no se terminó de determinar, se podría aprovechar la próxima doble fecha FIFA, que abarcará entre el jueves 4 de septiembre y el martes 9, para que ambos equipos cumplan con la fecha adeudada.

