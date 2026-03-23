Rosario Central cayó ante Independiente Rivadavia y el mendocino es líder en la Zona B

Independiente Rivadavia derrotó a Rosario Central por 2 a 0 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Bautista Gargantini, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026.
Independiente Rivadavia derrotó a Rosario Central por 2 a 0 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Bautista Gargantini, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026.
Los goles del triunfo local fueron convertidos por el defensor Luciano Gómez y el delantero Álex Arce.
Con el triunfo, la “Lepra” mendocina se sitúa en el primer lugar de la zona B, al igual que de la tabla anual, con 23 puntos, mientras que el equipo que dirige Jorge Almirón es quinto con 18 unidades.
En la próxima fecha, los dirigidos por Alfredo Berti visitarán a Tigre mientras que el “Canalla” será local de Atlético Tucumán, con día y hora a confirmar.
La primera llegada del partido fue de la visita, a los 11 minutos, con un córner desde la izquierda que fue cabeceado por el defensor Enzo Giménez, con un disparo alto.
A los 17 minutos, luego de un lateral al área rechazado por el volante Franco Ibarra, Luciano Gómez agarró la pelota de manera perfecta, con una volea desde la medialuna del área que entró fuerte y a media altura, por el palo izquierdo del arquero Jeremías Ledesma.
En 28 minutos del complemento, Arce se aprovechó de una pésima salida desde el fondo del defensor Facundo Mallo, que le entregó la pelota al delantero paraguayo, encaró a Ledesma y lo superó cruzando un remate de derecha.
Cuando iban cuatro minutos del complemento llegó nuevamente la visita, con un tiro libre al segundo palo cabeceado por el delantero Alejo Veliz, que fue a parar al techo del arco.
En 24 minutos del segundo tiempo, un centro desde la izquierda de Gómez habilitó al mediocampista César Florentín, cuyo cabezazo se fue muy cerca del palo izquierdo de Ledesma.