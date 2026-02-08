Serie A de Italia

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

El Toro convirtió en la goleada 5-0 y llegó a los 171 goles con la camiseta del elenco milanés, una cifra que lo ubica entre los máximos artilleros del club. El nerazzurro se consolida como único líder del campeonato.