Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo
El Toro convirtió en la goleada 5-0 y llegó a los 171 goles con la camiseta del elenco milanés, una cifra que lo ubica entre los máximos artilleros del club. El nerazzurro se consolida como único líder del campeonato.
El Toro lleva 14 goles en la Serie A. Crédito: Reuters.
El Inter de Milán consolidó este domingo su liderazgo en la Serie A con una victoria aplastante por 5-0 a domicilio ante Sassuolo, resultado que le permitió aumentar su diferencia a ocho puntos sobre Milan, su perseguidor más cercano, que aún debe disputar su encuentro.
Con este triunfo, el equipo del delantero de la selección argentina, Lautaro Martínez, refuerza sus aspiraciones al título italiano y deja al equipo en una posición inmejorable para tomar el relevo del Nápoles en el palmarés del campeonato local. Tras el pitido final en el Mapei Stadium, el Inter confirmó una superioridad incuestionable a lo largo de todo el partido.
Fue en los minutos iniciales del segundo tiempo cuando Lautaro (capitán de su equipo) se encargó de sentenciar la historia: el delantero argentino convirtió el tercer gol para el Nerazzurri tras bajar de pecho un balón peinado en el área y definir de zurda.
Este tanto le permite al delantero campeón del mundo mantenerse al frente de la tabla de goleadores, el Capocannoniere, con 14 tantos y una ventaja de seis sobre el grupo de escoltas, su compatriota Nico Paz (Como) y Christian Pulisic (Milan).
El Inter, que la temporada anterior no pudo adjudicarse el Scudetto ni la Liga de Campeones tras caer ante el PSG en la final, ahora se muestra como un firme candidato propulsado por el rendimiento colectivo y figuras como Martínez.
El desarrollo del encuentro respondió a la lógica que imponen los nombres y la actualidad de ambos clubes. Inter golpeó primero con un cabezazo de Yann Bisseck tras un tiro de esquina ejecutado por Federico Dimarco, y más tarde amplió la diferencia con una jugada de Dimarco por izquierda, culminada por Marcus Thuram, que significó el 2-0 antes del descanso.
El Inter le sacó 6 de ventaja al Milan que juega mañana. Crédito: Reuters.
En el inicio del complemento, los de Milán mantuvieron la presión ofensiva. A los 48 minutos se produjo la acción que consolidó la goleada: Bastoni ejecutó un lateral, Thuram desvió la pelota y Lautaro Martínez, tras controlarla con el pecho, remató cruzado para vulnerar la débil reacción del portero Arijanet Murić y la pelota se metió pidiendo permiso en el segundo palo.
Akanji de cabeza anotó el cuarto tanto, dando forma a un marcador que ya había quedado resuelto antes del epílogo. La cifra definitiva llegó gracias a una definición de Luis Henrique, quien capitalizó una salida fallida de Murić para sentenciar el 5-0.
El Inter acabó gestionando la pelota y el ritmo del partido, consciente de la diferencia construida. La victoria le otorgó tres puntos clave y coloca una presión considerable sobre Milan, que está obligado a ganar para no alejarse en la disputa directa por la Serie A.
Premier: Manchester City no le pierde pisada al Arsenal
El Manchester City le ganó 2-1 como visitante de manera agónica al Liverpool, por la fecha 25 de la Premier League, y no le pierde pisada al líder, que es el Arsenal. Los autores de los goles del Manchester City fueron el portugués Bernardo Silva y el noruego Erling Haaland, mientras que el húngaro Dominik Szoboszlai anotó para el Liverpool.
Luego de un primer tiempo sin goles, el Liverpool consiguió una ventaja que parecía ser definitoria a los 29 minutos del complemento, cuando Szoboszlai abrió el marcador con un impresionante tiro libre. Sin embargo, el Manchester City pudo dar vuelta la historia en un apasionante final de partido.
Primero llegó al empate a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando Bernardo Silva conectó luego de un buen cabezazo de Haaland. Finalmente, los “Citizens” inclinaron la balanza a su favor recién a los 48 minutos del complemento, cuando el árbitro cobró penal sobre Bernardo Silva para que luego Haaland convirtiera desde los 12 pasos.
El City quedó a 6 del puntero Arsenal. Crédito: Reuters.
Esta anotación le permitió a Haaland afianzarse como el máximo goleador de la temporada en la Premier League con 21 tantos. A su vez, el Manchester City llegó a los 50 puntos y se mantiene a seis del líder Arsenal, que este sábado goleó 3-0 como local al Sunderland.
Por su parte, el Liverpool, que contó con la titularidad del mediocampista argentino Alexis Mac Allister, sigue en caída libre y terminará la fecha en la sexta posición con solo 39 puntos. En la próxima fecha, el Manchester City recibirá el miércoles a las 16:30 al Fulham, mientras que el mismo día, pero a las 17:15, el Liverpool visitará al Sunderland.