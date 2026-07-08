La selección de Portugal ya comenzó a planificar su futuro luego de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. Todo indica que el próximo ciclo tendrá un nuevo conductor: Jorge Jesus está muy cerca de convertirse en el entrenador del seleccionado luso.
Jorge Jesus, a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Portugal
Tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, la Federación Portuguesa de Fútbol avanza en la contratación de Jorge Jesus como reemplazante de Roberto Martínez. El experimentado entrenador firmaría un contrato hasta 2030 y encabezaría el proyecto que incluye la Eurocopa 2028 y la Copa del Mundo que Portugal organizará junto a España y Marruecos.
De acuerdo con el diario portugués A Bola, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) alcanzó un principio de acuerdo con el experimentado técnico de 71 años, quien asumiría el cargo una vez finalizado el vínculo de Roberto Martínez.
El proyecto contempla un contrato de largo plazo hasta 2030, con el objetivo de consolidar un equipo competitivo para la Eurocopa 2028 y llegar en plenitud al Mundial 2030, torneo que Portugal organizará junto con España y Marruecos.
Una apuesta a largo plazo para recuperar protagonismo
La pronta eliminación en la Copa del Mundo aceleró las decisiones de la dirigencia encabezada por Pedro Proença, que busca iniciar un nuevo proceso con uno de los entrenadores más experimentados del fútbol portugués.
Jorge Jesus aparece como el principal candidato por su trayectoria, su capacidad para gestionar planteles de alto nivel y su amplio recorrido internacional. En caso de concretarse el acuerdo, afrontará por primera vez el desafío de dirigir a una selección nacional.
El objetivo será mantener a Portugal entre las principales potencias europeas y potenciar una generación que combina futbolistas consolidados con jóvenes de gran proyección.
Una importante rebaja salarial para asumir el desafío
Uno de los aspectos que facilitó el acuerdo fue la predisposición del entrenador a resignar una parte importante de sus ingresos para aceptar el cargo.
Según la información publicada en Portugal, Jorge Jesus percibirá alrededor de cuatro millones de euros brutos por temporada, una cifra considerablemente inferior a los aproximadamente 12 millones de euros anuales que recibía durante su última experiencia en el fútbol de Arabia Saudita, donde dirigió a Al-Nassr y conquistó el campeonato local.
La decisión refleja el interés del entrenador por asumir el que podría ser el mayor desafío de su extensa carrera, con la posibilidad de conducir al seleccionado de su país en una Copa del Mundo organizada en casa.
La candidatura de Jorge Jesus está respaldada por un exitoso recorrido de más de tres décadas como entrenador.
Su etapa más brillante la vivió en Benfica, donde obtuvo diez títulos nacionales, entre ellos tres campeonatos de la Primeira Liga, una Copa de Portugal, cinco Copas de la Liga y una Supercopa de Portugal. Además, llevó al club a disputar dos finales consecutivas de la UEFA Europa League.
Posteriormente también sumó títulos con Sporting de Lisboa y construyó una destacada carrera en el exterior. En Brasil conquistó la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Recopa Sudamericana y otros títulos con Flamengo, mientras que en Arabia Saudita también logró campeonatos con Al-Hilal y Al-Nassr.
Si las negociaciones llegan a buen puerto en los próximos días, Jorge Jesus iniciará un nuevo capítulo en su carrera con el desafío de devolver a Portugal a los primeros planos del fútbol mundial y conducir al seleccionado hacia el Mundial 2030, la gran cita que el país espera con especial expectativa por su condición de anfitrión.