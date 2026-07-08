Será el sucesor de Roberto Martínez

Jorge Jesus, a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Portugal

Tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, la Federación Portuguesa de Fútbol avanza en la contratación de Jorge Jesus como reemplazante de Roberto Martínez. El experimentado entrenador firmaría un contrato hasta 2030 y encabezaría el proyecto que incluye la Eurocopa 2028 y la Copa del Mundo que Portugal organizará junto a España y Marruecos.