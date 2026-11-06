El Litoral en el GP de San Pablo

Buenos Aires busca un acuerdo con la F1: “Me importan más los logros que los anuncios”

“Una inversión como la que estamos haciendo en el autódromo es una cuestión de Estado”, sostuvo Jorge Macri tras reunirse con Stefano Domenicali en San Pablo. Buenos Aires busca avanzar hacia un acuerdo para marzo y un contrato de al menos cinco años con la Fórmula 1.