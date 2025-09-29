Segundo puesto para un atleta argentino en la maratón de Río de Janeiro

El entrerriano Juan Carlos Luqui, entrenador y atleta, alcanzó un nuevo hito en su carrera con su participación en la maratón de Río de Janeiro, realizada los días 21 y 22 de junio. En diálogo con El Litoral, Luqui compartió los detalles de su preparación y la experiencia de competir en un evento internacional tras recibir su reconocimiento.
En primera lugar, señaló que comenzó su preparación para la maratón con varios meses de antelación: “En marzo había corrido los 80 km del campeonato argentino de trail de larga distancia y también sabía que en agosto tenía los 100 km de UMB”, explicó el atleta.
Segundo puesto y reconocimiento en una carrera de gran nivel.
Debido a la intensidad de la prueba, Luqui planificó su estrategia con cuidado: “La estrategia fue hacer una primera carrera de 21 km con un ritmo controlado, pero no tan bajo porque había que buscar un buen promedio entre las dos”.
Durante la competencia, enfrentó un momento crítico: “Al kilómetro 38 se me puso la parte más difícil porque me agarró un calambre en la parte posterior del isquiotibial del muslo y tuve que parar unos segundos. Pensé que me había condicionado para toda la carrera, pero pude sortearlo y terminar en buen tiempo”.
Reconocimiento
Para Luqui, la maratón de Brasil representó su debut en la distancia y en una competencia internacional: “Fue mi debut en maratón y como carrera internacional, la cantidad de participantes, la magnitud del evento, la previa, el postcarrera, fue desde mi experiencia, sacando Buenos Aires, una de las más lindas e impactantes”.
El atleta argentino recibió su trofeo meses después de la competencia.
El atleta también destacó el reconocimiento recibido tras la competencia: “Después de tres meses recibí mi trofeo de segunda posición en la general, a tan solo 40 segundos del primero. Más allá de lo material y lo simbólico que es el trofeo, es certificar la buena carrera. Es la frutilla del postre y el recuerdo que me queda de haber participado”.
Próximos desafíos
Luqui recordó sus años de preparación y disciplina: “Vengo del palo del triatlón y siempre tuve mucho afecto por el running. Ahora que estoy abocado 100%, recién se están empezando a ver los frutos de lo que fue un gran año a nivel de atletismo”.
Luqui logró el segundo puesto en la maratón de Río de Janeiro.
Sobre sus próximos pasos, comentó: “Por ahora no tengo nada concreto, estoy por armar el calendario para el año que viene. Tengo una carrera de 10 km de la UNL, un compromiso que asumí antes de viajar, y después nos juntaremos con mi profesor a establecer nuevos objetivos para 2026”.
Con un año cargado de desafíos y logros, Juan Carlos Luqui continúa consolidando su carrera en el mundo del running, demostrando que la constancia y la planificación son claves para alcanzar metas deportivas de alto nivel.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.