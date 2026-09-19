Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este sábado 19 de septiembre con una nueva jornada cargada de competencias y definiciones, con actividad en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná, Buenos Aires y Mar del Plata.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del sábado 19 de septiembre en Santa Fe
La jornada tendrá finales de tiro, wakeboard, skateboarding, judo, lucha y softbol, además de partidos de Argentina en fútbol, rugby 7, vóley y handball.
La programación comenzará a las 8 y tendrá bowling, surf, esquí náutico y wakeboard, tiro deportivo, hockey, natación artística, fútbol, judo, lucha, equitación, skateboarding, vela, gimnasia, rugby 7, voleibol, handball y softbol.
Argentina tendrá distintas presentaciones a lo largo del día, con compromisos en fútbol masculino, rugby 7 femenino y masculino, voleibol y handball.
Finales desde la mañana
La actividad comenzará a las 8 con la definición por medallas del single masculino de bowling en Buenos Aires. En simultáneo, Mar del Plata recibirá la primera ronda del shortboard femenino y masculino.
Santa Fe tendrá desde las 8.30 las rondas preliminares femenina y masculina de wakeboard.
A las 9 comenzará el tiro deportivo con la clasificación femenina de rifle de tres posiciones a 50 metros y la segunda jornada del trap femenino y masculino. Desde las 9.30 también se disputará la segunda etapa clasificatoria de pistola rápida a 25 metros.
En Rosario, desde las 10 habrá fútbol masculino entre Paraguay y Venezuela, además de las preliminares de la segunda jornada individual de judo y las rondas clasificatorias de lucha libre masculina.
Santa Fe tendrá desde esa misma hora el partido de hockey femenino entre Paraguay y Uruguay. A las 11.30 llegará una de las primeras definiciones del día con la final femenina de rifle de tres posiciones.
Rafaela tendrá desde las 11.40 la final femenina de skateboarding, con siete atletas compitiendo bajo el formato de dos runs y cinco mejores trucos.
Tiro, vela y más medallas
A las 12, Santa Fe tendrá el partido de hockey masculino entre Brasil y Chile, además de una nueva jornada de vela con regatas de windsurf iQFOiL, Sunfish, Snipe mixto, ILCA 6 e ILCA 7.
En Buenos Aires se entregarán desde esa misma hora las medallas del single femenino de bowling.
Rosario tendrá a las 12 la competencia de dúo libre femenino de natación artística. Media hora más tarde comenzará el bloque de finales de la segunda jornada individual de judo.
El tiro deportivo entregará varias medallas durante el mediodía y la primera parte de la tarde. A las 12.30 se disputará la final femenina de trap, a las 13 la de pistola rápida a 25 metros y a las 14 llegará la definición masculina de trap.
A las 13.30, Santa Fe tendrá además las finales femenina y masculina del Overall de esquí náutico y wakeboard.
Rafaela será escenario desde las 14.05 de la final masculina de skateboarding, con ocho atletas en competencia.
Argentina, con varios compromisos
El rugby 7 comenzará su programación a las 14 en Rosario. Argentina tendrá su primera presentación masculina a las 14.44 ante Colombia.
A las 15, el seleccionado argentino masculino de fútbol enfrentará a Uruguay, también en Rosario.
El rugby femenino tendrá a Argentina ante Paraguay desde las 15.50. Más tarde, el seleccionado nacional volverá a presentarse frente a Colombia a las 18.32.
En la rama masculina, Argentina jugará nuevamente a las 17.26 ante Chile y cerrará su actividad a las 20.08 frente a Uruguay.
El vóley femenino tendrá a Argentina frente a Colombia desde las 19.
En Santa Fe, el handball femenino tendrá tres partidos. Colombia y Chile jugarán desde las 14.30, Uruguay enfrentará a Paraguay a las 17 y Argentina se medirá con Perú a las 19.30.
Definiciones para cerrar el sábado
El softbol femenino entrará en su etapa decisiva en Paraná. Desde las 16 se disputarán las semifinales y a las 19 está programada la final.
Rosario tendrá desde las 17 las finales de lucha libre masculina. Media hora después se disputará el Katame no Kata de judo.
La gimnasia tendrá también actividad durante toda la tarde, con clasificaciones de rítmica y trampolín en Rosario.
A las 18.30 se desarrollará la competencia de equipos libres de natación artística.
La jornada se cerrará con nuevas presentaciones argentinas en rugby 7, voleibol y handball, además de la definición del softbol femenino en Paraná.