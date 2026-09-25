La delegación de Argentina continúa acumulando podios en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se sostiene en el segundo lugar de la clasificación general. Brasil se mantiene firme al frente de la tabla de posiciones.
Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la actividad del viernes
La delegación argentina se sostiene en el segundo puesto por detrás de Brasil. Con menor distancia se ubica Colombia.
Medallero
El corte de la jornada muestra a la delegación brasileña liderando el clasificador con un total de 266 medallas: 107 de oro, 87 de plata y 72 de bronce.
Por su parte, Argentina aparece firme en el segundo puesto de la tabla general con 243 preseas totales, distribuidas en 67 doradas, 69 plateadas y 107 de bronce.
Colombia completa el podio general en el tercer lugar con 161 conquistas (59 oros, 56 platas y 46 bronces). Más abajo en la clasificación, Chile ocupa la cuarta posición con 147 medallas (40 oros, 47 platas y 60 bronces), seguido de cerca por Venezuela en la quinta casilla con 130 preseas (45 oros, 40 platas y 45 bronces).
Las diez primeras posiciones de la tabla las completan Perú en la sexta ubicación con 80 medallas totales (22 oros, 28 platas y 30 bronces); Ecuador séptimo con 72 preseas (15 oros, 24 platas y 33 bronces); Uruguay octavo con 47 podios (14 oros, 12 platas y 21 bronces); Paraguay noveno con 33 medallas (7 oros, 9 platas y 17 bronces); y Panamá en el décimo lugar con 14 preseas (3 oros, 3 platas y 8 bronces).
El criterio
La clasificación se ordena en primera instancia por la cantidad de medallas de oro obtenidas por cada país y posteriormente por las preseas de plata y bronce.
Lo destacado de Argentina
Argentina se quedó con las medallas de oro y bronce en 3000 metros con obstáculos femenino. La carrera la ganó la argentina Belén Casetta, quien disputó durante un largo trayecto la punta junto a Micaela Levaggi hasta el momento de su caída. Levaggi se quedó con el bronce.
Victoria Vilchez y María Mosca hicieron historia en Rafaela. La dupla argentina se quedó con la medalla de oro en pádel femenino. La pareja albiceleste consiguió la victoria después de una final exigente y celebró el título junto a todo el equipo que acompañó el proceso durante la competencia.
La delegación argentina vivió una jornada brillante en las aguas de la Costanera Este tras cosechar tres medallas de oro en las competencias de canotaje velocidad. Las consagraciones de Aramis Sánchez en C1 1000m, Agustín Vernice en K1 1000m y Brenda Rojas en K1 200m consolidaron el liderazgo albiceleste en la Pista Oficial de la Laguna Setúbal.
Isabella Assmann tuvo una actuación decisiva en Playa Grande y se quedó con la medalla de oro en la final femenina de bodyboard, en representación de Argentina. La surfista nacional construyó su triunfo a partir de dos buenas olas y cerró la definición con un total de 9,13 puntos.