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Maximiliano Pullaro
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Fan Fest: Cielo Razzo, Koino Yokan y Bresh serán protagonistas este viernes

Rosario, Santa Fe y Rafaela tendrán una nueva jornada de música y propuestas culturales, con escenarios activos desde la mañana y shows que se extenderán hasta la noche.

Los Fan Fest ofrecen música y espectáculos gratuitos durante los Juegos Suramericanos.Los Fan Fest ofrecen música y espectáculos gratuitos durante los Juegos Suramericanos.
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Los Fan Fest entran en la recta final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y este viernes volverán a ofrecer una programación variada en las tres ciudades. Habrá música en vivo, DJs, propuestas culturales, premiaciones y espectáculos para acompañar la jornada.

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Rosario prepara una noche con Cielo Razzo

En el Parque Independencia, la programación comenzará a las 14 con DJ May Cabrera y continuará con Lucky Rivers, La Mirada y las premiaciones de 17 a 19.30.

Cielo Razzo será una de las principales bandas de la noche en Rosario.Cielo Razzo será una de las principales bandas de la noche en Rosario.

Por la noche llegarán Derecho Viejo, a las 20, y Cielo Razzo, desde las 21, para cerrar la jornada en uno de los escenarios principales. También habrá actividad en Independencia 2 con “Tomate tu tiempo” y los DJs de Radio F1.

El Museo del Deporte tendrá las presentaciones de DJ Tita Smith, La Frankicia y Cumbión del Río. En CapiPlaza, Circo Lumiere ofrecerá funciones a las 10 y a las 15.

Koino Yokan en Santa Fe

En el Parque del Sur, la actividad comenzará con Radio LT9 de 9 a 12 y continuará con la programación de LT10 entre las 14 y las 16.

Koino Yokan se presentará este viernes en el Parque del Sur de Santa Fe.Koino Yokan se presentará este viernes en el Parque del Sur de Santa Fe.

El Escenario 1 tendrá una tarde con DJ, Bicha, Los Gastro, Particulares y Experimento Negro, antes de la presentación de Koino Yokan a las 20.

Rafaela tendrá una noche con Bresh

En el Microestadio, DJ Fran Vaiciukas abrirá la programación desde las 14. Luego llegarán la Orquesta Municipal de Tango junto a JIVA, Mudra y Shoosh.

Los Fan Fest reúnen música, DJs y propuestas culturales en las tres ciudades.Los Fan Fest reúnen música, DJs y propuestas culturales en las tres ciudades.

El cierre será a las 20 con Fiesta Bresh, que pondrá el broche a la jornada en Rafaela.

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12 - 26 de septiembre de 2026
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