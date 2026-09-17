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Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

Son las cifras hasta este jueves a la mañana, quinto día del evento deportivo internacional que se desarrolla en Rosario, Santa Fe y Rafaela, y que sigue superando expectativas. De ese total, 815 mil descargaron los Qr para asistir a las competencias o los Fan Fest. El gobernador Maximiliano Pullaro convocó a los santafesinos a que “vayan y vivan intensamente los Juegos Suramericanos que es algo hermoso que no vamos a olvidar jamás”.

El público acompaña las competencias y las propuestas culturales de los Juegos Suramericanos.El público acompaña las competencias y las propuestas culturales de los Juegos Suramericanos.
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Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 alcanzaron un récord histórico: 1,8 millones de personas ya pasaron por los fan fest y las competencias, de acuerdo a las estimaciones provisorias de las autoridades. La cifra integra los Qr sacados para los predios donde se desarrollan los espectáculos, las reservas para los encuentros deportivos, los contingentes escolares, y las personas que pasaron sin registros, cuando la afluencia de público obligó a liberar el paso de la gente, para que nadie se pierda el evento, que ya es histórico no solo en la provincia, sino también en el país y en el resto del continente.

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Ya es un récord en sí las 815.00 entradas retiradas de forma digital, entre tickets para asistir a los fan fest y las reservas vendidas para ver las distintas disciplinas deportivas que se desarrollan en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela, y que permiten asegurarse un lugar en la competencia que sea cada día. Para dar una magnitud del fenómeno vale este dato: este jueves a las 8 ya se habían vendido 11 mil entradas. Esta masiva respuesta del público garantiza escenarios repletos y tracciona un movimiento turístico, comercial y económico sin precedentes para la provincia.

Las actividades de los Juegos Suramericanos reúnen a familias, estudiantes y visitantes.Las actividades de los Juegos Suramericanos reúnen a familias, estudiantes y visitantes.

La magnitud de la convocatoria también quedó reflejada en la ceremonia inaugural, realizada el sábado en Rosario, que reunió a unas 250.000 personas. A esa cifra se sumaron alrededor de 500.000 espectadores a través de plataformas de streaming, además de quienes siguieron el evento mediante las transmisiones televisivas, alcanzado así a cerca de un millón de personas, con repercusión tanto a nivel nacional como internacional.

La convocatoria de público crece jornada tras jornada en Santa Fe, Rosario y Rafaela.La convocatoria de público crece jornada tras jornada en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Este jueves, en declaraciones periodísticas, el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró estar sorprendido por la magnitud que tomó el evento y afirmó que esperaba “un marco de público importante viendo las diferentes disciplinas”, pero reconoció que “día a día va superando nuestras expectativas”, lo que para él significa “estar viviendo un momento muy lindo como sociedad”, tras recordar que cuando el Gobierno Provincial tomó la decisión de realizar el evento, “Rosario tenía problemas muy graves de violencia, la Provincia tenía déficit fiscal y deuda flotante y sin embargo nos animamos a hacerlos”.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 convocan a miles de personas en las tres ciudades sede.Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 convocan a miles de personas en las tres ciudades sede.

En ese sentido, el gobernador convocó a los santafesinos a que participen del evento, que “disfruten estos días, que vayan y vivan intensamente los Juegos Suramericanos que es algo hermoso que no vamos a olvidar jamás”.

Lo que habrá este jueves en los Fan Fest

Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este jueves 17 de septiembre con una nueva jornada de música, espectáculos y propuestas para compartir en las tres ciudades sede.

Los escenarios de los Juegos Suramericanos reciben una importante presencia de público.Los escenarios de los Juegos Suramericanos reciben una importante presencia de público.

La programación tendrá nombres destacados en cada escenario: Santiago Motorizado en Rosario, Cabezones en Santa Fe y Los Pericos y Los Tipitos en Rafaela. A ellos se sumarán bandas, artistas, DJs, actividades culturales, radio, streaming y propuestas para todas las edades.

La grilla puede consultarse completa en: fanfest.santafe2026.ar/#grilla.

Los Fan Fest se convirtieron en uno de los puntos de encuentro durante el desarrollo del evento.Los Fan Fest se convirtieron en uno de los puntos de encuentro durante el desarrollo del evento.

El ingreso a todos los predios es libre y gratuito. Quienes se acerquen a los Fan Fest encontrarán, además de la grilla de shows, sectores gastronómicos con food trucks, zonas de relax, juegos interactivos vinculados a los deportes del certamen y pantallas para seguir las competencias en vivo.

12 - 26 de septiembre de 2026
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