Récord total

Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

Son las cifras hasta este jueves a la mañana, quinto día del evento deportivo internacional que se desarrolla en Rosario, Santa Fe y Rafaela, y que sigue superando expectativas. De ese total, 815 mil descargaron los Qr para asistir a las competencias o los Fan Fest. El gobernador Maximiliano Pullaro convocó a los santafesinos a que “vayan y vivan intensamente los Juegos Suramericanos que es algo hermoso que no vamos a olvidar jamás”.