Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 son una instancia fundamental para Perú dentro de su camino deportivo hacia los próximos grandes desafíos internacionales. La competencia forma parte del ciclo olímpico y representa una oportunidad de preparación para los atletas que tienen por delante los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Perú en Santa Fe 2026: “Este tipo de Juegos une a todos los países de Sudamérica”
Vladimir Armenteros Rodríguez, jefe de Misión de Perú, destacó la importancia de la competencia como parte del ciclo olímpico y valoró la organización de la provincia. “Esto culturalmente hace que la región crezca”, afirmó.
Así lo destacó Vladimir Armenteros Rodríguez, jefe de Misión de Perú, quien habló sobre la importancia de la competencia, el trabajo que realizó su país para llegar a Santa Fe y la experiencia de compartir estos días con delegaciones de toda Sudamérica.
“Para nosotros es un evento de una tremenda importancia estos Juegos en el calendario deportivo, ya que forman parte del ciclo olímpico y de la preparación de nuestros atletas rumbo a Lima 2027, que es un gran compromiso de nuestro país, y de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, señaló.
Una preparación que involucra a todo el país
Para el jefe de Misión peruano, la llegada a Santa Fe es el resultado de un trabajo que comenzó con las primeras presentaciones del ciclo deportivo y que involucra a distintos actores del deporte nacional.
“Hay que destacar que esto es un esfuerzo común dado entre el gobierno, el Instituto Nacional de Deportes, el Comité Olímpico, federaciones, deportistas, todos con un objetivo común”, explicó.
En ese sentido, destacó el trabajo realizado a través de los eventos federativos y la preparación cotidiana de los atletas.
“Es un evento de preparación para nuestros atletas, un evento del ciclo, nos va a ayudar a que nuestra delegación tenga una buena preparación llevando cada uno de estos eventos, entrenando día a día”, sostuvo.
Armenteros Rodríguez también valoró la infraestructura deportiva con la que cuenta Perú, especialmente en Lima, como parte de las herramientas para el desarrollo de sus deportistas.
“Es sabido para todos que tenemos una infraestructura en Lima de lujo, para que vean nuestros atletas tanto prepararse ellos como recibir deportistas por año que los ayuden también a su preparación”, afirmó.
La mirada de Perú sobre Santa Fe como sede
Con las delegaciones ya instaladas y los Juegos en marcha, el jefe de Misión peruano destacó especialmente la atención recibida por parte de la organización santafesina.
“Bueno, primero hay que destacar el factor humano”, expresó. En ese sentido, reconoció que, como sucede en cualquier evento de estas características, pueden surgir detalles, pero valoró la disposición para resolverlos.
“Como toda organización, hay detalles que muchas veces faltan, pero siempre está la respuesta, siempre está la voluntad de solucionar el tema con la rapidez del caso”, explicó.
También destacó las instalaciones y el equipo de profesionales que trabajan en la organización de Santa Fe 2026. “Tienen unas instalaciones acá maravillosas, tienen profesionales de lujo. Creo que todo está organizado de manera tal que no haya fallos de ningún tipo”, sostuvo.
Sobre el clima que se vive entre las delegaciones, agregó: “Las delegaciones, no solo la de Perú, sino que vemos que hay un ambiente de cordialidad y saludable, todo el mundo se ve que se siente bien, que todo está previsto como para que sean unos Juegos de esos”.
El deporte como punto de encuentro cultural
Más allá de la competencia, Armenteros Rodríguez remarcó el valor de los Juegos Suramericanos como espacio de encuentro entre los países de la región.
“Indiscutiblemente este tipo de Juegos une. En este caso une a todos los países de Sudamérica, que se ve que es una gran fiesta”, afirmó. Y explicó que ese intercambio se vive en los distintos espacios de convivencia de las delegaciones.
“Lo vemos en los pasillos, lo vemos en el comedor, en cada una de las reuniones, en los saludos, los intercambios”, contó. Para el jefe de Misión de Perú, esa experiencia compartida tiene un impacto que trasciende los resultados deportivos.
“Creo que esto culturalmente hace que la región crezca, que nuestros deportistas sigan desarrollándose en un ambiente de cordialidad, de intercambio cultural entre todos y ayuda definitivamente a la vez”, concluyó.
Con esa mirada, Perú transita los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 como parte de su preparación deportiva, pero también como una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los países de Sudamérica y compartir una experiencia que va más allá de las competencias.