Ciclo olímpico

Perú en Santa Fe 2026: “Este tipo de Juegos une a todos los países de Sudamérica”

Vladimir Armenteros Rodríguez, jefe de Misión de Perú, destacó la importancia de la competencia como parte del ciclo olímpico y valoró la organización de la provincia. “Esto culturalmente hace que la región crezca”, afirmó.