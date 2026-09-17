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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
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Santiago Motorizado, Cabezones y Los Tipitos: todo lo que habrá este jueves en los Fan Fest

Rosario, Santa Fe y Rafaela vuelven a ofrecer una jornada con música, espectáculos y actividades para disfrutar en familia y con amigos. Mirá la grilla completa del jueves 17 de septiembre, con horarios y escenarios.

Los Fan Fest ofrecen música y actividades durante los Juegos Suramericanos.Los Fan Fest ofrecen música y actividades durante los Juegos Suramericanos.
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Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este jueves 17 de septiembre con una nueva jornada de música, espectáculos y propuestas para compartir en las tres ciudades sede.

La programación tendrá nombres destacados en cada escenario: Santiago Motorizado en Rosario, Cabezones en Santa Fe y Los Pericos y Los Tipitos en Rafaela. A ellos se sumarán bandas, artistas, DJs, actividades culturales, radio, streaming y propuestas para todas las edades.

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Rosario: Santiago Motorizado y música durante toda la jornada

El Parque Independencia, el Museo del Deporte y la CapiPlaza volverán a concentrar la actividad. El gran cierre musical estará a cargo de Santiago Motorizado, a las 20, en Independencia 1.

Santiago Motorizado será uno de los protagonistas de la jornada en Rosario.Santiago Motorizado será uno de los protagonistas de la jornada en Rosario.

La jornada también tendrá la presencia de CAPI, propuestas circenses y distintos artistas que subirán al escenario principal durante la tarde.

  • 10: Circo LumiereCapiPlaza.
  • 11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radios y streaming — Independencia 2.
  • 14: DJ FruttyIndependencia 1.
  • 15: Albert MorenoIndependencia 1.
  • 15: Circo LumiereCapiPlaza.
  • 16: CAPI — Independencia 1.
  • 17: China RoldanIndependencia 1.
  • 18: ResuenaMuseo del Deporte.
  • 18 a 19: Premiaciones — Independencia 1.
  • 18 a 20: Radio F1, DJsIndependencia 2.
  • 19: Azul VelazquezIndependencia 1.
  • 20: Santiago MotorizadoIndependencia 1.

Santa Fe: Cabezones le ponen rock al jueves

El Parque del Sur tendrá actividad desde la mañana con la programación de radio y continuará durante la tarde con música en el escenario principal.

Cabezones se presentará este jueves en el Fan Fest de Santa Fe.Cabezones se presentará este jueves en el Fan Fest de Santa Fe.

El cierre estará a cargo de Cabezones, a las 20, mientras que también habrá presentaciones de Famélicos, Galindez y La Previa Onda.

  • 9 a 12: Radio LT9 — Escenario 2.
  • 14 a 15: DJ — Escenario 1.
  • 14 a 16: LT10 — Escenario 2.
  • 16: FamélicosEscenario 1.
  • 17: DJ — Escenario 1.
  • 18: GalindezEscenario 1.
  • 19: La Previa Onda — Escenario 2.
  • 20: CabezonesEscenario 1.

Rafaela: Los Pericos y Los Tipitos, los grandes shows

En Rafaela, la programación se repartirá entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo. El escenario del Microestadio tendrá una jornada cargada de música, con Los Pericos a las 18 y Los Tipitos a las 20.

Los Pericos y Los Tipitos serán parte de la programación en Rafaela.Los Pericos y Los Tipitos serán parte de la programación en Rafaela.

También habrá una presentación del Ensamble de la Escuela de Música 22 de Noviembre, propuestas de El Acople, Capi y música en el Velódromo.

Microestadio

  • 14 a 15: DJ Ivan García.
  • 16: Ensamble Escuela de Música 22 de Noviembre.
  • 17: El Acople.
  • 18: Los Pericos.
  • 19: Capi.
  • 20: Los Tipitos.

Velódromo

  • 16: DJ Gian Chiarelli.
  • 17: Foket & Luketón.
  • 18 a 20: DJ.

La programación de los Fan Fest continuará durante los Juegos Suramericanos con música, espectáculos, gastronomía, actividades recreativas y propuestas para disfrutar en familia o con amigos.

La grilla puede consultarse completa en: fanfest.santafe2026.ar/#grilla

12 - 26 de septiembre de 2026
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