Tres sedes

Santiago Motorizado, Cabezones y Los Tipitos: todo lo que habrá este jueves en los Fan Fest

Rosario, Santa Fe y Rafaela vuelven a ofrecer una jornada con música, espectáculos y actividades para disfrutar en familia y con amigos. Mirá la grilla completa del jueves 17 de septiembre, con horarios y escenarios.