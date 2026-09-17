Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este jueves 17 de septiembre con una nueva jornada de música, espectáculos y propuestas para compartir en las tres ciudades sede.
Santiago Motorizado, Cabezones y Los Tipitos: todo lo que habrá este jueves en los Fan Fest
Rosario, Santa Fe y Rafaela vuelven a ofrecer una jornada con música, espectáculos y actividades para disfrutar en familia y con amigos. Mirá la grilla completa del jueves 17 de septiembre, con horarios y escenarios.
La programación tendrá nombres destacados en cada escenario: Santiago Motorizado en Rosario, Cabezones en Santa Fe y Los Pericos y Los Tipitos en Rafaela. A ellos se sumarán bandas, artistas, DJs, actividades culturales, radio, streaming y propuestas para todas las edades.
Rosario: Santiago Motorizado y música durante toda la jornada
El Parque Independencia, el Museo del Deporte y la CapiPlaza volverán a concentrar la actividad. El gran cierre musical estará a cargo de Santiago Motorizado, a las 20, en Independencia 1.
La jornada también tendrá la presencia de CAPI, propuestas circenses y distintos artistas que subirán al escenario principal durante la tarde.
- 10: Circo Lumiere — CapiPlaza.
- 11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radios y streaming — Independencia 2.
- 14: DJ Frutty — Independencia 1.
- 15: Albert Moreno — Independencia 1.
- 15: Circo Lumiere — CapiPlaza.
- 16: CAPI — Independencia 1.
- 17: China Roldan — Independencia 1.
- 18: Resuena — Museo del Deporte.
- 18 a 19: Premiaciones — Independencia 1.
- 18 a 20: Radio F1, DJs — Independencia 2.
- 19: Azul Velazquez — Independencia 1.
- 20: Santiago Motorizado — Independencia 1.
Santa Fe: Cabezones le ponen rock al jueves
El Parque del Sur tendrá actividad desde la mañana con la programación de radio y continuará durante la tarde con música en el escenario principal.
El cierre estará a cargo de Cabezones, a las 20, mientras que también habrá presentaciones de Famélicos, Galindez y La Previa Onda.
- 9 a 12: Radio LT9 — Escenario 2.
- 14 a 15: DJ — Escenario 1.
- 14 a 16: LT10 — Escenario 2.
- 16: Famélicos — Escenario 1.
- 17: DJ — Escenario 1.
- 18: Galindez — Escenario 1.
- 19: La Previa Onda — Escenario 2.
- 20: Cabezones — Escenario 1.
Rafaela: Los Pericos y Los Tipitos, los grandes shows
En Rafaela, la programación se repartirá entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo. El escenario del Microestadio tendrá una jornada cargada de música, con Los Pericos a las 18 y Los Tipitos a las 20.
También habrá una presentación del Ensamble de la Escuela de Música 22 de Noviembre, propuestas de El Acople, Capi y música en el Velódromo.
Microestadio
- 14 a 15: DJ Ivan García.
- 16: Ensamble Escuela de Música 22 de Noviembre.
- 17: El Acople.
- 18: Los Pericos.
- 19: Capi.
- 20: Los Tipitos.
Velódromo
- 16: DJ Gian Chiarelli.
- 17: Foket & Luketón.
- 18 a 20: DJ.
La programación de los Fan Fest continuará durante los Juegos Suramericanos con música, espectáculos, gastronomía, actividades recreativas y propuestas para disfrutar en familia o con amigos.
La grilla puede consultarse completa en: fanfest.santafe2026.ar/#grilla