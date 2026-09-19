El Invencible Rosario fue escenario de una extensa jornada de judo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con definiciones en distintas categorías y representantes de toda la región que fueron construyendo un variado mapa de medallas.
Brasil, Argentina, Chile y Colombia, protagonistas de los podios en Judo
La jornada en el Invencible Rosario repartió medallas entre diez países, con Brasil como principal ganador y presencia argentina en cuatro podios. Las definiciones tuvieron tribunas colmadas y protagonistas de toda la región.
Brasil tuvo una fuerte presencia en lo más alto del podio, mientras que Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Panamá también consiguieron medallas en las distintas categorías disputadas durante la jornada.
Entre los protagonistas estuvo Agustín Gil, quien consiguió la medalla de plata en la categoría masculina de hasta 81 kilos. El argentino valoró el resultado y, al mismo tiempo, destacó el crecimiento que viene teniendo la disciplina en el país.
“Creo que viene creciendo muy bien”, sostuvo Gil, quien también resaltó el desempeño de su compañero Tomás Quinteros, de 18 años, ganador de la medalla de bronce en hasta 90 kilos.
El acompañamiento familiar también tuvo un lugar especial. Los padres y amigos de Gil estuvieron presentes en las tribunas y fueron parte de uno de los momentos más emotivos después de la competencia. “Sin ellos no podría, no estaría acá sinceramente”, expresó el argentino.
Tribunas llenas y podios repartidos
En la categoría de hasta 81 kilos, el brasileño Gabriel Falcao se quedó con el oro, mientras que Gil obtuvo la plata. El chileno Jorge Pérez y el colombiano John Keiner Pérez completaron el podio con las medallas de bronce.
Pérez contó que llegó a Rosario con la ilusión de conseguir el oro, aunque finalmente celebró su lugar entre los tres mejores. “Estoy agradecido de haberme subido al podio porque en verdad es difícil”, señaló el representante chileno.
El ambiente en las tribunas también fue parte de la experiencia. El judoca destacó el acompañamiento del público y lo comparó con lo vivido durante Santiago 2023, aunque esta vez con los argentinos alentando especialmente a los representantes locales.
La otra medalla de bronce de esa categoría fue para John Keiner Pérez, de Colombia. El judoca valoró tanto su actuación como las condiciones encontradas en Rosario.
“Todo está muy organizado, tenemos todo a nuestro favor, hay médicos, hay hidratación, todo lo que uno necesita para sentirse bien atendido en unos Juegos”, remarcó.
Quinteros, en tanto, también puso en valor la respuesta de los espectadores durante su combate por el tercer puesto. “No me esperaba que viniera tanta gente, que cada vez que entrara un argentino salte todo el estadio”, contó después de conseguir el bronce.
La presencia argentina también se extendió a la categoría de hasta 100 kilos, donde Ivo Dargoltz consiguió otra medalla de bronce, y a la competencia de Katame No Kata, en la que Pablo Surace y Abel Benedetto se consagraron campeones y aportaron un nuevo oro para la delegación nacional.
Medallero
Así quedaron los podios
En Shiai masculino -81 kg, el oro fue para Gabriel Falcao (Brasil) y la plata para Agustín Gil (Argentina), mientras que los bronces quedaron en manos de Jorge Pérez (Chile) y John Keiner Pérez (Colombia).
En Shiai masculino -90 kg, Marcelo Gomes (Brasil) obtuvo el oro, Roberto Galarreta (Perú) la plata y los bronces fueron para Tomás Quinteros (Argentina) y Jhon Caicedo (Colombia).
En Shiai masculino -100 kg, Thomas Briceño (Chile) se quedó con el oro y Samuel Corzo (Venezuela) con la plata. Los bronces fueron para Wilgner Mendes (Brasil) e Ivo Dargoltz (Argentina).
En Shiai masculino +100 kg, el oro fue para Andrey de Souza (Brasil), la plata para Francisco Solís (Chile) y los bronces para Luis Amezquita (Venezuela) y Sandy Caraballo (Uruguay).
En Shiai femenino -48 kg, Sarah Mauer (Brasil) ganó el oro y Gabriela Miranda (Venezuela) obtuvo la plata. Las medallas de bronce fueron para Mary Vargas (Chile) y Gabriela Narváez (Paraguay).
En Shiai femenino -52 kg, Rafaela Cavalcanti (Brasil) se quedó con el oro y Driulys Rivas (Perú) con la plata. El podio lo completaron Paloma Narváez (Paraguay) y Wendy Golu (Colombia), ambas con bronce.
En Shiai femenino -57 kg, Gyovanna Da Silva (Brasil) fue campeona y Astrid Gavidia (Ecuador) obtuvo la plata. Las medallas de bronce fueron para Marcela Alfaro (Chile) y Kristine Jiménez (Panamá).
En Katame No Kata, la dupla argentina integrada por Pablo Surace y Abel Benedetto ganó la medalla de oro. La plata fue para Edwin Gómez y Gerardo Restrepo (Colombia) y el bronce para Julio Cusi y Dilmer Calle (Perú).