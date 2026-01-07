#HOY:

Kevin Zenón podría emigrar al fútbol español y el Alavés aparece en escena

Con menos protagonismo en el cierre de la temporada, el mediocampista analiza alternativas en el exterior ante el interés del equipo dirigido por Eduardo Coudet y la falta de continuidad en Boca.

Por: 

Kevin Zenón atraviesa un momento de definiciones en Boca Juniors. Tras un cierre poco habitual de la temporada 2025, el mediocampista podría dejar el club y continuar su carrera en el fútbol europeo. En ese contexto, el Deportivo Alavés, equipo que conduce Eduardo Coudet, aparece como uno de los interesados en sumarlo a su plantel.

Un futuro abierto en el xeneize

El ex volante de Unión no sería una prioridad para el entrenador Claudio Úbeda de cara a lo que viene. Esta situación abre la posibilidad de una salida, siempre que la propuesta resulte conveniente para Boca.

Desde el entorno azul y oro no existiría una postura rígida para retener al futbolista en caso de que surja una oferta formal desde el exterior. La chance de emigrar toma fuerza en un escenario donde Zenón busca mayor continuidad y protagonismo, algo que no logró sostener en el tramo final del último año.

El interés del Deportivo Alavés

El club vasco analiza avanzar por el mediocampista mediante un préstamo de 18 meses, debido a que no estaría en condiciones de afrontar una compra definitiva. Esta alternativa aparece como una opción viable para Boca, que no pondría trabas a una cesión internacional del jugador.

Además de la presencia de Coudet como entrenador, el Deportivo Alavés cuenta con otros futbolistas argentinos en su plantel, como Lucas Boyé y Nahuel Tenaglia. También integra el equipo Facundo Garcés, quien se encuentra suspendido hasta septiembre de 2026 por una sanción vinculada a la falsificación de documentos aplicada por la Federación de Malasia.

La falta de minutos contrasta con el interés que había despertado en mercados anteriores. En el último mercado invernal, el volante de 24 años recibió propuestas concretas desde el exterior que finalmente no prosperaron.

Antecedentes de mercado

En aquella oportunidad, Olympiacos de Grecia presentó una oferta de siete millones de dólares por el 80% de su pase, mientras que el CSKA Moscú de Rusia también mostró interés. Sin embargo, la dirigencia de Boca fijó una cotización de diez millones de dólares y decidió no avanzar con ninguna negociación.

Ahora, el panorama parece distinto. Con un rol más secundario en el equipo y la necesidad de sumar rodaje, Zenón evalúa con buenos ojos la posibilidad de salir de Brandsen 805. El interés del Deportivo Alavés surge así como una alternativa concreta para recuperar ritmo de competencia, mientras Boca analiza el mejor camino para definir el futuro del mediocampista.

