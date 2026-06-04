Artes del Oriente

Desde Santa Fe a Corea: un maestro de Kumdo volverá a representar al país en un torneo internacional de casi 2.000 competidores

La competencia será en junio en Seúl. Habrá participantes provenientes principalmente de Corea del Sur, Japón, China, Taiwán y otros países asiáticos. Promueven la actividad en las infancias. E invitan a practicarlo en Rivadavia Juniors.