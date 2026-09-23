A pocos días del cierre de las votaciones para el Balón de Oro 2026, Lamine Yamal habló sobre sus aspiraciones individuales, sus objetivos con Barcelona y la manera en que entiende su evolución como futbolista. El delantero español, de 19 años, se mostró ambicioso y dejó en claro que pretende convertirse en uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial.
Lamine Yamal y su ambición por el Balón de Oro: "Quiero este y cinco más"
El delantero de Barcelona, de 19 años, habló sobre sus aspiraciones individuales y los títulos que pretende conquistar con el club catalán. También recordó el Mundial ganado con España y explicó cómo trabaja para seguir evolucionando como futbolista.
En una entrevista con L'Equipe, Yamal se refirió al significado que tiene para él el máximo reconocimiento individual del fútbol y aseguró que no piensa conformarse con un solo galardón.
“El Balón de Oro premia al mejor jugador del año, al jugador excepcional y diferente, a aquel al que da gusto ver jugar, hasta el punto de ver un partido solo por él. Quiero este Balón de Oro y cinco más”, afirmó.
Messi y Ronaldinho, sus referentes
Yamal también explicó qué futbolistas aparecen en su imaginario cuando piensa en el Balón de Oro y volvió a mencionar a dos figuras históricas del Barcelona: Lionel Messi y Ronaldinho.
“Cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores como ellos, que son diferentes y que te hacen sonreír cuando los ves jugar”, sostuvo.
Para el delantero, su principal argumento para aspirar al premio está relacionado con su manera de interpretar el juego. “Mi forma de jugar es mi argumento más fuerte”, aseguró.
La temporada pasada, Yamal volvió a tener un papel destacado en Barcelona y se consolidó como una de las principales figuras ofensivas del equipo. Su candidatura al premio se encuentra entre las grandes expectativas de la previa a la ceremonia.
La ambición de Yamal con Barcelona
Más allá de los reconocimientos individuales, el delantero también habló sobre sus objetivos colectivos y dejó una particular referencia a la cantidad de títulos que pretende conquistar con Barcelona.
“He ganado tres Ligas y, en mi cabeza, quiero ganar siete u ocho, como mínimo”, señaló.
La Champions League aparece como otra de sus grandes metas. Yamal todavía no pudo conquistar el máximo torneo europeo a nivel de clubes y aseguró que quiere convertirlo en una prioridad.
“Todavía no he ganado la Liga de Campeones, quiero ganarla. Y si gano una, quiero ganar tres seguidas. Si no lo gano, al año siguiente debo ganarlo”, explicó.
Su objetivo, según sus propias palabras, es mantener una exigencia permanente y buscar nuevos desafíos a medida que avanza su carrera.
Del Mundial a una búsqueda permanente de superación
Yamal también recordó uno de los momentos más importantes de su trayectoria con la selección española: la consagración en la Copa del Mundo.
“Fue uno de los días más especiales de mi vida. Estaba preparado desde la noche anterior para jugar una final de un Mundial. Solo son buenos recuerdos. En ningún momento sentí nerviosismo, solo me decía: ‘Por fin estoy aquí’”, relató.
El delantero también explicó cómo trabaja para mejorar sus números y prestaciones dentro de la cancha. Su método parte de establecer objetivos concretos al comienzo de cada temporada.
“Al principio de cada temporada, siempre intento superarme. Me digo: ‘Si la temporada pasada hice 200 regates, esta temporada voy a intentar hacer 300. Si marqué 20 goles, voy a intentar marcar 30’. Quiero ganar más títulos con el Barça”, afirmó.
Fuera del fútbol, Yamal aseguró que intenta mantener una vida cotidiana alejada de las exigencias que implica su exposición pública. “Soy un chico de 19 años que entrena, que después vuelve a casa a estar con su familia, con su novia, y que intenta llevar una vida normal”, explicó.
El atacante también reconoció que modificó algunos hábitos a medida que fue creciendo profesionalmente. “Antes pensaba que era de plástico y que no podía lesionarme. Ahora intento comer mejor”, contó.