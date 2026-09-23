El expresidente de River Rodolfo D’Onofrio cuestionó la organización actual del fútbol argentino y manifestó su desconcierto por la cantidad de competencias que se disputan durante la temporada. “Ya no sé ni qué jugamos”, afirmó durante una entrevista con Daniel Avellaneda en La Oral Deportiva, por Radio Rivadavia.
"Ya no sé ni qué jugamos": la crítica de D’Onofrio a los torneos del fútbol argentino
El expresidente de River cuestionó la proliferación de copas y el formato de las competencias locales. También respaldó la propuesta de River ante la AFA.
D’Onofrio fue consultado acerca de si las decisiones que se toman en el fútbol argentino afectan el prestigio de la actividad. Si bien aclaró que no sabe si el fútbol en general perdió prestigio, sí sostuvo que “lo que pierde prestigio es el campeonato”.
En ese sentido, apuntó contra la proliferación de torneos y copas y recordó cómo era el calendario cuando era más joven.
Críticas a la cantidad de competencias
“Ya ni sé cuántas copas se habían jugado, pero te escuché que eran ocho. Ahora la Recopa de Campeones. En mi época, cuando yo era chico, había un campeonato... Pero ahora ya no sé ni qué jugamos”, sostuvo.
El exdirigente también cuestionó la denominación y el sentido de algunas competencias, entre ellas la Supercopa Internacional, y puso como ejemplo la disputa de partidos fuera de las sedes habituales.
“Eso de Supercopa Internacional y jugar en la otra cuadra, ¿para qué le ponemos así? Es como que queremos hacer a todo el mundo feliz”, señaló.
La AFA tiene actualmente diferentes competencias nacionales y definiciones entre campeones, entre ellas la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional, el Trofeo de Campeones y la Copa Argentina. La Supercopa Internacional 2026, por ejemplo, enfrentará este sábado a Estudiantes de La Plata y Rosario Central en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
La propuesta de River ante la AFA
D’Onofrio también respaldó la postura que River viene planteando respecto de distintos aspectos de la organización del fútbol argentino y consideró posible que otros clubes compartan algunas de esas inquietudes.
“Quizá hay clubes que piensen igual que River o se acerquen, pero por ahí por temor no lo expresan públicamente”, afirmó.
Entre los temas que mencionó aparecen el funcionamiento del arbitraje, la cantidad de equipos en Primera División y la transparencia sobre los ingresos y egresos del fútbol argentino.
“¿Qué tiene de malo pedir que el tema de los árbitros se maneje de una manera distinta? ¿Qué tiene de malo que digamos, ‘che, 30 en Primera es mucho’? ¿Qué tiene de malo que digamos, ‘che, sería bueno saber cómo son los ingresos y egresos que recibe el fútbol argentino’?”, planteó.
El exmandatario de River consideró que avanzar en ese tipo de discusiones sería positivo para la organización del fútbol y sostuvo que las propuestas planteadas por el club son claras.
River, su gestión y la comparación entre Milei y Menem
D’Onofrio también habló sobre su etapa al frente de River y aseguró que no extraña la presidencia del club, cargo que ejerció durante ocho años.
“Ya cumplí una función, ya estuve ocho años, creo que le di mi vida”, expresó. Además, destacó la continuidad institucional de River y mencionó las gestiones de Jorge Brito y del actual presidente, Stefano Di Carlo.
Al referirse al presente deportivo del equipo, utilizó una particular comparación: “Tenemos el Colón, falta que los artistas empiecen a hacer más espectáculos”, en referencia a la infraestructura del club y a la necesidad de que el equipo acompañe ese crecimiento con resultados dentro de la cancha.
En el tramo final de la entrevista, D’Onofrio fue consultado por la política nacional y comparó a Javier Milei con Carlos Menem. Señaló que ambos comparten, a su entender, la intención de impulsar transformaciones importantes en el país, aunque marcó diferencias entre sus estilos.
“Lo que tienen de común es que han pensado en querer transformar el país, en hacer una modificación fuerte, importante, pero después creo que tienen características diferentes. Ni mejor ni peor”, explicó.
Sobre Menem, sostuvo que tenía una característica vinculada con la búsqueda de unidad, mientras que consideró que Milei presenta otro estilo. “No es ni buena ni mala. Cada uno tiene su forma”, concluyó.