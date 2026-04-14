A Rosario Central se le encendieron varias alarmas luego del empate ante Independiente del Valle de Ecuador, en el debut de local en la Copa Libertadores, y de la derrota del domingo pasado en cancha de Huracán, por la fecha 14 del Torneo Apertura.
Con inseguridades nuevas, Central sale a buscar puntos en la Copa
Justo cuando el “Canalla” inició la parte decisiva de este semestre, surgieron dudas en el funcionamiento del equipo y sobre el nivel de algunas de sus individualidades. Este miércoles, el conjunto rosarino tiene un desafío importante en Paraguay por la Libertadores
Por el momento no es para preocuparse demasiado, pero lo que más inquieta al técnico Jorge Almirón y a todo el universo “canalla”, es que las alertas saltaron en el momento menos oportuno, justo cuando el club rosarino encara la etapa decisiva del primer semestre del año.
Sin tiempo para análisis profundos y con cierta prisa para tomar decisiones sobre la marcha, Central juega este miércoles su primer partido de visitante en la Copa Libertadores, ante Libertad en Paraguay.
Luego del insípido empate en el debut de local frente a Independiente del Valle de Ecuador, donde tuvo todo para ganar el partido pero no logró concretar, el “Canalla” necesita traerse algo de Asunción para no ver complicada su chance de clasificación a octavos de final del máximo certamen continental.
Después de dos resultados negativos, el empate de local por la Libertadores y el traspié en Parque Patricios, es lógico que aparezcan algunas dudas para el entrenador Jorge Almirón.
Bajo nivel
Por lo pronto, ante Huracán quedó demostrado que algunos jugadores de reemplazo están bastante lejos del nivel de los habituales titulares. Dos ejemplos claros son Guillermo “Pol” Fernández y Carlos Quintana, que por diferentes circunstancias -el volante por falta de ritmo futbolístico y el zaguero porque está volviendo de una grave lesión- hoy no están para brindarle grandes soluciones al DT.
Por eso, Almirón seguirá su plan inicial y este miércoles en Paraguay pondrá en la cancha lo mejor que tiene. Eso incluye a Ángel Di María, por supuesto.
Pero también comprende al arquero Jeremías Ledesma, a los defensores Sandez, Ávila y Ovando, al fundamental Franco Ibarra en la mitad de la cancha y a los delanteros titulares Campaz y Veliz. Todos ellos descansaron el fin de semana o apenas sumaron algunos minutos ingresando en el segundo tiempo.
Complicaciones
Además de la complejidad que siempre tiene jugar un partido de visitante por la Copa Libertadores, en este caso Libertad estará obligado a salir a buscar la victoria, ya que en su debut cayó en Venezuela ante Universidad Central, que en los papeles previos era el rival más débil y está liderando el Grupo H tras la primera fecha.
“Central es un equipo grande y busca ganar también de visitante. Esta derrota duele, pero a veces te hace más humilde. No va a cambiar nuestra manera de pensar ni de jugar”, evaluó el entrenador Jorge Almirón luego de la derrota ante Huracán por el campeonato local, un resultado que consideró “injusto”.
Central necesita traer algo de Paraguay y luego ganarle a Sarmiento de local, el domingo que viene por la fecha 15 del Torneo Apertura, que entra en etapa de definición rumbo a los play off.
El conjunto rosarino precisa puntos para encarar con tranquilidad lo que queda del semestre, pero sobre todo necesita buenos resultados para recuperar la plena confianza y para espantar las dudas que surgieron luego de los dos últimos partidos.