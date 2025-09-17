La Liga San Martín tuvo cuatro clásicos y emociones de todo tipo

La 6º fecha tuvo 4 clásicos y pasó de todo. Hay zonas al rojo vivo con una paridad increíble y equipos que ya huelen la clasificación a los play off del Clausura de la Liga San Martín de la provincia de Santa Fe.
Susanense, San Martín y Juventud Unida festejaron en grande sus derbys del fin de semana. Las zonas comienzan a definirse de cara a los play off.
Los grandes ganadores de la jornada fueron juventud Unida, San Martín y Susanense que se quedaron con los clásicos de sus ciudades.
Zona A
En Colonia Castelar, Granaderos y Trebolense igualaron 1 a 1, en uno de los adelantos de la fecha 6 del Clausura de la Liga. Se jugó en la noche del viernes. Matero Masat marcó el 1 a 0 para el «Cele» que necesitaba imperiosamente sumar de a tres. Enzo Ramirez lo empató antes de que termine la primera etapa. En el complemento, ambos tuvieron chances de ganarlo pero en la última media hora mereció algo más Trebolense. A poco del cierre, el equipo de Castillo tuvo una chance inmejorable para ganarlo, pero el arquero le contuvo el penal a Walter Nicolás Santini.
San Martín volvió a quedarse con el clásico de Carlos Pellegrini. Le ganó 2 a 1 a Americano en un cotejo donde todo pasó en los segundos 45 minutos. Tras una primera etapa chata, San Martín aventajó al «Polanco» con gol de Leo Iglesias a los 7 minutos de la segunda parte. La visita igualó a los 28 a través de Mashad, pero un minuto después, Casa puso el 2 a 1 con el que San martín sumó de a tres.
San Martín 10 pts.
El Expreso 7 pts.
Americano 6 pts.
Granaderos 6
Trebolense 2 pts.
El Expreso vs. San Martín
Americano vs. Granaderos
Zona B
Mitre y Sastre no se sacaron ventajas y terminaron 0 a 0 por la Zona B. Elías Paolassi fue el mejor de la cancha donde Mitre lo hizo trabajar mucho para sostener el 0 en su arco, sobre todo en el primer tiempo donde el 1 académico sacó una bocha bárbara a 5′ del final.
Susanense logró tres puntos muy importantes en su lucha por clasificar. Tras un muy mal comienzo de año y un flojo arranque del Clausura, el campeón del 2024, se destapó ante su más acérrimo rival y le ganó 1 a 0 en el Miguel Angel Tell. Manuel Rivas, a los 19 del segundo tiempo, puso el 1 a 0 definitivo para el gran triunfo del «Rojo», que se prende buscando la clasificación.
Mitre 8 pts.
Sastre 7 pts.
Piamonte 5 pts.
Susanense 5 pts.
Unión 5 pts.
Unión vs. Susanense
Mitre vs. Piamonte
Zona C
Empataron en un entretenido partido en San Jorge, el “Guada” y el “Canario”. Fue 2 a 2 con goles de Fausti Romero; y Viale y Fassi para La Emilia.
Juventud Unida, en su sube y baja de la liga, ganó el “clásico de la 34” de visitante en San Martín de las Escobas. Fue 2 a 0 con goles de Burdesse y Burgatello. Sumó 3 puntos importantísimos para pensar en la clasificación jugando un muy correcto partido.
San Jorge 10 pts
General 7 pts.
La Emilia 6 pts.
JURC 6 pts.
Guadalupe 3 pts.
San Jorge vs. General
JURC vs. Guadalupe
