Lionel Messi tiene previsto continuar en Inter Miami y cumplir su contrato hasta 2028, según afirmó Fabrizio Romano. El periodista italiano especializado en el mercado de pases sostuvo que el delantero no contempla un regreso al fútbol argentino, en medio de las versiones que lo vinculan con Newell’s.
Tras los rumores de un regreso a Newell’s: afirman que Messi planea seguir en Inter Miami
El periodista italiano Fabrizio Romano sostuvo que el rosarino quiere cumplir su vínculo hasta 2028. También señaló que su familia está cómoda en Estados Unidos y no prevé una mudanza.
En un video sobre el futuro del rosarino, Romano explicó que no hay planes de cambiar de club en los próximos meses ni años. También indicó que el futbolista y su familia se encuentran felices en Miami, un factor que acompaña su intención de mantener la vida que construyeron en Estados Unidos.
La intención de cumplir el contrato
De acuerdo con la información del periodista, Messi quiere completar el vínculo que lo une a la institución estadounidense hasta 2028. Esa sería su prioridad frente a los rumores sobre una posible incorporación al club de Rosario donde comenzó su formación antes de trasladarse a Barcelona.
Romano también planteó la posibilidad de que la relación con Inter Miami continúe más allá de esa fecha. Sin embargo, aclaró que una eventual extensión se resolverá más adelante y dependerá de la decisión del propio jugador. No informó sobre un nuevo acuerdo ni sobre negociaciones para concretarlo.
Los proyectos y la agenda deportiva
El delantero también está involucrado en iniciativas personales, entre ellas la Messi Cup, destinada a jóvenes talentos. Según el panorama presentado por Romano, sus proyectos y la comodidad familiar forman parte del contexto en el que sostiene su intención de permanecer en Miami.
En lo deportivo, Inter Miami volverá a presentarse este domingo frente a New England Revolution como visitante. El encuentro corresponde a la recta final de la fase regular de la MLS, en la que el equipo buscará asegurar su clasificación a los playoffs.