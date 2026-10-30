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Tras los rumores de un regreso a Newell’s: afirman que Messi planea seguir en Inter Miami

El periodista italiano Fabrizio Romano sostuvo que el rosarino quiere cumplir su vínculo hasta 2028. También señaló que su familia está cómoda en Estados Unidos y no prevé una mudanza.

Fabrizio Romano afirmó que Lionel Messi tiene la intención de cumplir su contrato hasta 2028. Foto: ReutersFabrizio Romano afirmó que Lionel Messi tiene la intención de cumplir su contrato hasta 2028. Foto: Reuters
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Lionel Messi tiene previsto continuar en Inter Miami y cumplir su contrato hasta 2028, según afirmó Fabrizio Romano. El periodista italiano especializado en el mercado de pases sostuvo que el delantero no contempla un regreso al fútbol argentino, en medio de las versiones que lo vinculan con Newell’s.

En un video sobre el futuro del rosarino, Romano explicó que no hay planes de cambiar de club en los próximos meses ni años. También indicó que el futbolista y su familia se encuentran felices en Miami, un factor que acompaña su intención de mantener la vida que construyeron en Estados Unidos.

Mirá tambiénCrecen los rumores sobre un posible regreso de Lionel Messi a Newell's en 2027

La intención de cumplir el contrato

De acuerdo con la información del periodista, Messi quiere completar el vínculo que lo une a la institución estadounidense hasta 2028. Esa sería su prioridad frente a los rumores sobre una posible incorporación al club de Rosario donde comenzó su formación antes de trasladarse a Barcelona.

Romano también planteó la posibilidad de que la relación con Inter Miami continúe más allá de esa fecha. Sin embargo, aclaró que una eventual extensión se resolverá más adelante y dependerá de la decisión del propio jugador. No informó sobre un nuevo acuerdo ni sobre negociaciones para concretarlo.

Oct 24, 2026; Harrison, New Jersey, USA; Inter Miami CF forward Leo Messi (10) dribbles against Red Bull New York defender Devin Padelford (59) during the second half at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: Mark Smith-Imagn ImagesEl periodista italiano descartó que el rosarino esté proyectando una incorporación a Newell’s. Foto: Reuters

Los proyectos y la agenda deportiva

El delantero también está involucrado en iniciativas personales, entre ellas la Messi Cup, destinada a jóvenes talentos. Según el panorama presentado por Romano, sus proyectos y la comodidad familiar forman parte del contexto en el que sostiene su intención de permanecer en Miami.

Oct 28, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Leo Messi (10) shoots the ball against FC Cincinnati during the first half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images Inter Miami visitará este domingo a New England Revolution en la recta final de la fase regular. Foto: Reuters

En lo deportivo, Inter Miami volverá a presentarse este domingo frente a New England Revolution como visitante. El encuentro corresponde a la recta final de la fase regular de la MLS, en la que el equipo buscará asegurar su clasificación a los playoffs.

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