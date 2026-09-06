Lionel Scaloni dijo presente este domingo en el Autódromo Nacional de Monza, donde acompañó la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y expresó su apoyo a Franco Colapinto, quien largará desde el séptimo puesto con Alpine.
Lionel Scaloni llegó a Monza para alentar a Franco Colapinto antes del GP de Italia
El entrenador de la Selección Argentina visitó el paddock y destacó el presente de Alpine. Colapinto largará séptimo y Pierre Gasly lo hará desde la pole.
El entrenador de la Selección Argentina recorrió el paddock antes de la carrera y dialogó con ESPN. Scaloni explicó que llegó al circuito acompañado por su hijo, fanático de la Fórmula 1, y aprovechó la oportunidad para seguir de cerca al piloto argentino.
Scaloni, presente en el “Templo de la Velocidad”
“Vengo acá por mi hijo que le gusta mucho la Fórmula 1 y este circuito vale la pena venir”, explicó Scaloni durante la previa, en medio de un fin de semana que tuvo a Alpine como una de las grandes protagonistas.
El DT también señaló que atravesó semanas intensas con la Selección y valoró la posibilidad de disfrutar del automovilismo antes de los próximos compromisos internacionales del conjunto argentino.
La ilusión con Colapinto y Alpine
Scaloni puso especial atención en el rendimiento del equipo francés. Pierre Gasly consiguió en Monza la primera pole position de su carrera en Fórmula 1, mientras que Colapinto avanzó hasta la Q3 y partirá séptimo por una penalización a Kimi Antonelli.
“Estamos esperando a ver qué pasa con los Alpine, con Franco que larga séptimo y el compañero que terminó primero. La verdad que increíble, esperemos que vaya bien”, expresó el técnico argentino antes de la competencia.
Gasly marcó un tiempo de 1m21s786 y superó por apenas 60 milésimas a George Russell. El resultado significó además la primera pole de Alpine desde que la escudería adoptó esa denominación en 2021.
El recuerdo de Lautaro Martínez
Scaloni también recordó el reciente encuentro entre Colapinto y Lautaro Martínez en Italia y vinculó aquella visita con el gran fin de semana que está protagonizando el piloto de Pilar.
“Lautaro Martínez le dio suerte, lo merece, es hermoso este circuito”, señaló el entrenador, que siguió la previa de una carrera en la que Alpine tendrá a sus dos autos largando dentro de las primeras siete posiciones.
El Gran Premio de Italia se disputa este domingo en Monza sobre 53 vueltas. Gasly parte desde la pole, mientras que Colapinto buscará aprovechar su mejor posición de largada de la temporada.